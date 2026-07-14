"Y a los ciegos, ¡que les den!" la odisea de ser invidente en Zamora y cruzar los nuevos pasos de peatones de Cardenal Cisneros

"¿Qué oyes? ¿Oyes algo? Nada". Manolo Bragado González y Marce Hernández Aceves caminan del brazo por la calle ayudados por un bastón. Tienen una ceguera prácticamente total —"por un ojo no veo nada y por el otro un 0,001%"— por lo que necesitan que las calles tengan los menores obstáculos posibles para poder llevar una vida con un mínimo de autonomía y que al cruzar la calle la señal sonora les diga si está en verde para los peatones.

Uno de los problemas con los que se encuentran es el de los semáforos, concretamente los de una obra nueva, la de humanización de la travesía de Cardenal Cisneros. En un principio los semáforos contaban con las señales acústicas que permiten a los ciegos saber si el semáforo se ha abierto para los peatones. Es una especie de trino que suena mientras el muñeco verde está andando, y que se paran con cuatro pitidos mayores para avisar el cambio a la figura humana roja y quieta.

Manolo Bragado y Marce Hernández, en uno de los semáforos mudos de Cardenal Cisneros / J.N.

El problema vino porque hubo muchas quejas vecinales por el sonido de las ayudas sonoras para invidentes. Hubo campaña de recogida de firmas, quejas múltiples y a las autoridades (la obra es aún del Gobierno) no se les ocurrió otra cosa que bajar el volumen, hasta dejarlo, dijeron entonces, en una "melodía sutil" durante el día y silencio total de noche.

Los vecinos están contentos, pero a nadie se le ocurrió preguntar a los invidentes, precisamente los destinatarios de la ayuda acústica cuya razón de ser no era molestar a los ciudadanos, sino ayudar a los invidentes a cruzar la calle con un mínimo de seguridad. "A los ciegos nos van a matar y no nos enteramos", reflexiona Manolo.

Y la verdad es que el trino de los semáforos, todos los que conforman la travesía de Cardenal Cisneros, una suerte de autovía urbana que divide la ciudad con un sin fin de cruces y pasos de peatones es tan sutil que hay que tener en oído muy fino para escucharlo. Y que no haya mucho ruido de tráfico, claro. Lo único que se escuchan son los tres pitidos finales, los que suenan cuando ya es demasiado tarde.

Manolo Bragado comentó el asunto a la directora de la ONCE en Zamora, por ver si en el Ayuntamiento o en algún sitio le hacían caso. De momento las gestiones no parecen haber funcionado, ya que el volumen de los chivatos sigue igual.

Obras bien hechas, pero mal gestionadas

El caso es que en las obras de humanización de las travesías, sí se ha tenido en cuenta a los invidentes. Las baldosas con puntos y diferente color de las aceras que embocan a los pasos de peatones, por ejemplo, están hechas así para que se puedan sentir por quienes se ayudan del bastón para caminar. Y llegan hasta el borde, pero luego no son capaces de escuchar cuándo pueden pasar. No porque no haya megafonía, sino porque primaron los intereses del resto de los vecinos, a quienes molestaba el ruido, para ponerla muy baja, sin tener en cuenta que este sonido es imprescindible para que las personas invidentes puedan desenvolverse por la calle. Y necesitan oírlo con claridad, no imaginarse si se oye algo.

El diseño de la acera si permite a los invidentes localizar el paso de peatones, pero después el sonido de verde es inaudible / J.N.

"Tengo un 0.001 uno de visión en un ojo y mi compañera algo parecido. Vamos cogidos del brazo uno del otro. Lo suyo es que cante el pajarito todo Cardenal Cisneros de la entrada a la salida. Y es una pena porque son nuevos y poniéndolos a medio toque seguro que pueden oír. Creo yo que habrá más maneras, sistemas y modos para hacer eso sin perjudicar a los invidentes", relata Manolo.

Fiarse del resto de los viandantes que están esperando el verde y pasar cuando ellos lo hagan tampoco es una opción. "Tomabas como referencia a la gente y cuando empiezas a cruzar..., resulta que es uno que tiene prisa, izquierda, derecha, no viene nadie, tiras detrás y pi, pi, pi... y cago en la leche, este mamón se ha puesto a cruzar en rojo".

Además del riesgo evidente que supone intentar cruzar una vía como Cardenal Cisneros sin una referencia sonora, este tipo de inconvenientes tiene un sentido más profundo para las personas con poca visión, y es que es de las cosas que les condenan a vivir encerrados en casa. "Muchos invidentes no salen de casa porque se ven cobardes para ir a sitios, ven que no pueden llegar con seguridad y optan por no salir porque corren el riesgo de sufrir un accidente. Hay muchas promesas de que protegen a la minusvalía, mucho poner nombrecitos y a la hora de la verdad, pésame señor la burra por los trigos", relata Manolo.

Otras deficiencias

Hay además muchos asuntos que mejorar en la ciudad, explica Marce, aspectos que se podrían solucionar solo haciendo las cosas con un poco de miramiento, para los ciegos y otras personas con discapacidad.

Por ejemplo, indican, las aceras donde en lugar de colocar farolas, postes y otro mobiliario al borde de la acera se coloca en la mitad, lo que supone un auténtico peligro para las personas con poca visión. Son también un problema los taburetes que muchos bares sacan a la calle junto a la fachada para que estén los fumadores y que suponen un obstáculo para las personas que se ayudan con un bastón.

Manolo y Marce poco después de pasar por un bar con mobiliario junto a la fachada, un obstáculo para los ciegos. / J.N.

O el diseño de ciertas zonas urbanas, como los pasos de peatones de la plaza de Alemania: "normalmente los bordes están en pendiente, pero aquí los han hecho cortados. Y con una papelera al lado, para que el ciego se caiga y se rompa la cara" como ya ha ocurrido, hace unos años, sin que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto. "Nos dijeron que el arquitecto que lo había hecho es de mucho prestigio".

En general una ciudad amable con los invidentes sería aquella con pocos estorbos en las aceras. Y con unos semáforos que, como ocurre en otros puntos de la ciudad, suenen como deben cuando una de estas personas intenta cruzar la calzada en verde con el loable objetivo de llegar al otro lado sin sufrir ningún atropello.

La solución parece fácil. Falta que alguien sé de por aludido.