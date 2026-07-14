A 100.000 pasos de financiar el tratamiento de Yaiza: este es el reto al que se enfrentará Hugo Guirao
Hugo Guirao recorrerá 100.000 pasos en 24 horas para recaudar fondos destinados al tratamiento de la pequeña Yaiza Peña
Hugo Guirao, desde la Asociación de personas con enfermedades raras "Corriendo con el Corazón por Hugo", se enfrenta a un nuevo reto, esta vez con el objetivo de ayudar a la pequeña Yaiza Peña Cabrera, una pequeña que padece una parálisis cerebral que merma sus capacidades motoras.
Este reto tendrá lugar el próximo mes de septiembre, durante las 24 horas comprendidas entre las 12.00 a.m. del 12 a las 12. a.m. del 13. Durante este período, Hugo tratará de conseguir llegar a los 100.000 pasos para poder recaudar fondos que ayuden a financiar el tratamiento que necesita la niña.
La actividad, organizada por la asociación encabezada por Guirao en colaboración con Zamora Fitness Center, nace del lema "Caminamos juntos, llegamos lejos" y "cada paso suma esperanza". La asociación organizó su primer paseo el pasado mes de septiembre, en Moraleja del Vino, donde recaudó 628,65 euros para impulsar la investigación de enfermedades raras, labor con la que Hugo Guirao está sumamente comprometido y lo demuestra con actos como este.
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