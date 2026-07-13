Un tercio del campamento zamorano de Monte la Reina no está todavía ni en proyecto

De las 54 actuaciones en las que se puede dividir el campamento militar de Monte la Reina un tercio, 18, todavía no están ni en proyecto y otras están en fase de diseño con la ayuda de asistencias técnicas. Las más avanzadas son las fases de urbanización y de construcción de los servicios y alojamientos esenciales para que el futuro cuartel pueda estar operativo. Faltan aún muchísimos de estos elementos esenciales por ejecutar, a pesar de que se han adjudicado numerosos contratos, con inversiones importantes.

Uno de los problemas inesperados con los que se está encontrando el proyecto es que prácticamente todas las licitaciones se recurren ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en no pocas ocasiones, además, está dando la razón a los recurrentes, bien la Cámara de Contratistas de Castilla y León, bien algunas de las empresas licitadoras. Una situación que está retrasando durante meses las adjudicaciones, ya que han de retrotraerse a momentos anteriores del proceso de licitación.

Asi va Monte la Reina / Ministerio de Defensa/ LZA

Por poner solo un ejemplo, un proyecto importante, el de la urbanización de las parcelas M9, M-11 y M-12, expediente iniciado el 29 de diciembre de 2025 vio como un mes después había suspendido el procedimiento. Un recurso que resolvió el tribunal mencionado el 14 de mayo pasado y que ha tenido que salir de nuevo a licitación, con pliego rectificado este pasado 9 de junio. Es decir, entre unas cosas y otros nueve meses de retraso sólo por cuestiones burocráticas.

Otro ejemplo está en un contrato más pequeño, de 263.225 euros, de modelado de información del diseño, construcción y operación del cuartel de Monte la Reina, que se publicó el octubre de 2025 y fue adjudicado a Ingecid Investigación y Desarrollo de Proyectos el 16 de diciembre de 2025. Fue recurrido por otra empresa, Geinsa Euroestudios, en enero de 2026, pero finalmente se ha vuelto a adjudicar a la primera el pasado 3 de julio. Entre la primera y la segunda adjudicación han pasado más de seis meses.

Y es que la tarea que queda por delante es inmensa para desarrollar el nuevo campamento militar de Monte la Reina. Hay que llevar a cabo los cerramientos, explanada logística, depósito de agua, los tinglados (grandes garajes abiertos) de vehículos de zapadores y artillería, almacén general, botiquín, capilla, controles de acceso principal y secundario, centro de transformación, grupo electrógeno, depuradora, estación de servicio, pabellones de cargo de los dos jefes de batallón y el jefe de regimiento, edificios de mando de zapadores y artillería, urbanización (viales, conducciones, iluminación, etcétera), los alojamientos logísticos de tropa y transeúntes por un lado y de oficiales y suboficiales por otro, armería, cuarto de munición, centro de comunicaciones, instalación geotérmica (y campo de perforaciones), cuerpo de guardia, edificios de mando principal y de batallón, salón de actos, banda de música y aulas, edificio de simuladores y subestación.

Sin hacer

Y todavía no se ha tocado nada de los dos estanques de tormentas, las instalaciones deportivas exteriores (campo de fútbol, frontón, multideporte, pista de pádel), punto limpio, aparcamiento exterior, la zona de instrucción y adiestramiento donde se colocará el polígono de combate en zona urbana (Pczurb), casas de tres alturas, pista de combate y torre multiusos), la pista de atletismo y pista de aplicación o de comando, (las de obstáculos que se ven en las películas americanas), lavadero de vehículos, patio de armas, perreras, piscina (y vestuarios), almacén general, comedor cocina y bar restaurante, el pabellón polideportivo, zona de ocio y comercio, vestuarios de suboficiales y tropa, guardería y unidades de servicio (USAC-talleres, manto y lavandería).