La semifinal del Mundial aplaza la cita con el humor de Dani Fontecha en Zamora

Los aficionados al fútbol y al humor no tendrán que elegir en Zamora. La actuación de Dani Fontecha, prevista para mañana dentro del ciclo Noches de Humor, que organiza el Ayuntamiento de Zamora, se aplaza para evitar coincidir con la semifinal del Mundial entre España y Francia.

La Concejalía de Cultura ha decidido reprogramar la cita al martes 4 de agosto para facilitar que el público pueda disfrutar tanto del partido como del espectáculo, evitando que ambos eventos coincidan.

El monologuista presentará su espectáculo "Viene a divertirse desde El Hormiguero" a las 22.00 horas en las Aceñas de Cabañales, manteniendo el horario y el escenario anunciados inicialmente.

Las entradas adquiridas de forma anticipada seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ningún trámite. No obstante, las personas que no puedan asistir el próximo 4 de agosto o prefieran solicitar la devolución del importe podrán hacerlo en el mismo punto de venta donde adquirieron sus localidades hasta el día 3 de agosto.

Además, tal y como han informado desde el Ayuntamiento, la organización estará presente este martes 14 de julio en las Aceñas de Cabañales para informar y atender a las personas que acudan con entradas para la actuación inicialmente prevista debido a que no se hayan enterado del cambio de fecha.