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Verano joven

Pieza a pieza, desde Zamora a cualquier parte del mundo

Pequeños arquitectos diseñan y levantan espacios urbanos inspirados en cinco territorios diferentes. Explorando sus formas, estilos y maneras de habitar viajan hasta Japón, Italia, Egipto y Dubái para regresar de nuevo a España donde se dan cuenta de la existencia de edificaciones en las que no habían reparado. "¿Cuánto se tardaría en hacerlas?", se preguntan.

Los participantes del taller Arquibloques colocando piezas.

Los participantes del taller Arquibloques colocando piezas. / Alba Prieto / LZA

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Leticia Galende

Zamora

"¿Por qué está torcida la Torre de Pisa?", pregunta uno de los menores participantes en el taller "ArquiBloques". Otra niña, sin embargo, duda en cómo va a dar forma al tejado de su construcción. "Una casa no se empieza por el tejado. Una casa se empieza por los cimientos", le responde Ana Alfonso, educadora encargada de la actividad que imparte Mini2ac. El taller, que se desarrolla en La Alhóndiga, forma parte de la programación Verano Joven 2026, que impulsa el Ayuntamiento de Zamora.

El objetivo es animar a los participantes a diseñar, construir y descubrir la arquitectura a través de bloques de construcción. Tarea que les ayuda a conocer distintos lugares del mundo, pero también a practicar la paciencia. Ante la inmediatez que reina en la actualidad en la que todo se tiene muchas veces para ya, el taller les enseña a ir "paso a paso" y "poco a poco".

Zamora. Reportaje taller Arquibloques. La Alhóndiga.

Una niña trabaja en su diseño en la sala de La Alhóndiga. / Alba Prieto / LZA

"Muchas veces no saben por dónde empezar a construir y esto les ayuda a tener paciencia porque hay que tener paciencia para construir e ir viendo, poco a poco, los resultados", valora Alfonso. Se trata así de ir más allá del juego, propiciando su creatividad y que echen a volar su imaginación.

Mentes muy despiertas que sueñan con conocer algunos de los lugares a los que dan forma porque las construcciones no son casuales. "Estamos haciendo un recorrido por distintos países a lo largo del mundo, explicándoles templos, puentes y otros espacios urbanos que han existido a lo largo de la historia", detalla la educadora infantil.

Zamora. Reportaje taller Arquibloques. La Alhóndiga.

Tres menores conversan mientras crean sus construcciones. / Alba Prieto / LZA

Japón, Italia, Egipto, Dubái y España. Esa es la atractiva ruta en la que se juega, pero también se aprende de arquitectura e historia. "Son muy curiosos y tienen mucha imaginación, así que suelen hacer muchas preguntas sobre las construcciones", comenta Alfonso. "Cada día viajamos a un lugar y hacemos cosas de ese sitio y son muy divertidas", dice Lucía, de 10 años, mientras da forma a una catedral de Italia.

Mientras levanta las columnas de un panteón, Carla, de 11 años, comenta que le está pareciendo "bastante guay" el taller porque ayuda a la "destreza y es bueno para el cerebro". A Eire, de 9 años, también le está gustando mucho asistir cada mañana. "Me encanta estar con mi amiga construyendo cosas. Estamos haciendo un templo, pero creo que nos hemos pasado de columnas", señala mientras observa con detenimiento la construcción.

Zamora. Reportaje taller Arquibloques. La Alhóndiga.

La educadora Ana Alfonso coloca las maquetas realizadas junto a una de las participantes. / Alba Prieto / LZA

Periplo por el mundo sin salir de Zamora en el que el gran descubrimiento para la mayoría ha sido Japón. Enzo, de 12 años, confiesa que le han llamado mucho la atención las construcciones de la cultura japonesa "por su forma, muy larga o muy ancha". Singularidad que también se extiende a su cultura.

"Las construcciones de Japón son totalmente diferentes. Aparte de que es una cultura muy distinta a la nuestra, la arquitectura es totalmente espectacular. Igual que, nosotros como adultos, si empezamos a conocer un poquito su cultura nos llama la atención y enseguida queremos saber más, pues a ellos también les pasa", afirma la monitora.

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Viaje que culmina con una exposición final a las familias en las que las ganas de explorar, crear y aprender se plasman en cada pieza que han colocado en sus maquetas.

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