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Cultura

El Festival de Fados de Castilla y León rinde homenaje a la música de Braganza y Guimaraes

La XXIV edición de esta cita, arranca el próximo 30 de julio en la Fundación Rei Afonso Henriques

Presentación del Festival de Fados en la FRAH.

Presentación del Festival de Fados en la FRAH. / Alba Prieto

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La música de Braganza y Guimaraes protagonizarán la XXIV edición del Festival de Fados de Castilla y León, presentada este lunes en la Fundación Rei Afonso Henriques. Una cita que ya es imprescindible, después de más de dos décadas, para los amantes de la tradición musical portuguesa.

“En esta edición, el festival recupera con especial intensidad su vocación ibérica y transfronteriza, proponiendo tres conciertos que expresan distintas sensibilidades del fado contemporáneo y tradicional”, detalló el secretario de la FRAH, José Luis González Prada. De esta manera, tras una edición anterior centrada en la zona de Coímbra, este año la programación estará inspirada en el norte de Portugal, concretamente en Braganza y Guimaraes, gracias a la colaboración las cámaras municipales de ambos municipios y la Asociación Guimaraes Fado.

Los protagonistas de esta edición

El ciclo arranca este 30 de julio con el concierto de Telmo Pires (21.30 horas), figura conocida y reconocida en la escena del fado a nivel internacional. Aunque nacido en Braganza, su carrera profesional arrancó en Alemania, donde emigró, para terminar vinculado artísticamente a Lisboa. “Encarna de forma natural la figura del creador europeo moderno, un artista capaz de unir raíces portuguesas, sensibilidad internacional y una presencia escénica profundamente personal”, describió González Prada.

Un día, después, el viernes 31 de julio, será el turno de Cuarteto Carla María “que propone una lectura del fado como lenguaje vivo donde la emoción, la memoria y el rigor interpretativo se encuentran de forma natural”, explico el secretario de la FRAH.

Zamora. El vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte; el secretario general de la FRAH, José Luis Gonzalez Prada, y un representante del colectivo organizador presentan el Festival D'Onor. En la capilla anexa al lugar donde se celebra la rueda de prensa prev

Presentación del Festival de Fados de Castilla y León. / Alba Prieto

La programación se completa con Liliana Queiroz y Marco Rodrigues, el 1 de agosto, una propuesta singular de convivencia entre diferentes estilos musicales “aportando interpretaciones intensas, depuradas y profundamente emocionales del fado”, indicó.

Apoyo institucional

Como viene siendo habitual, el Festival de Fados de Castilla y León se enmarca dentro de la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora y también cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, calificó de “decana” esta cita anual en Zamora. “Creo que todos los aficionados al fado saben que cada verano les espera un ciclo estupendo y muy variado, no solo en estilos, sino también en procedencias”, apuntó, remarcando que es “todo un lujo” poder contar con este festival en la ciudad desde hace tantos años.

Desde la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte señaló que es un “compromiso” de la institución provincial seguir promocionando la cultura transfronteriza “y más con un referente ya para la cultura de nuestra comunidad autónoma con un cartel tal exitoso”, añadió, para finalizar animando “a zamoranos y portugueses” a disfrutar de estos conciertos.

Concluyó el turno de intervenciones Narciso Prieto, por parte de Caja Rural, quien felicitó con estos 24 años de trayectoria y adelantó que para el 25 aniversario se realizará una edición especial en la que la entidad financiera también estará involucrada. “Este festival es un proyecto absolutamente consolidado y que forma parte de la escenografía cultural de Zamora cada verano, con lleno absoluto”, concluyó.

Venta de entradas

Por eso motivo, se animó a que los aficionados acudan a partir de este martes a adquirir sus entradas en el Centro Social de Caja Rural, en la calle Condes de Alba y Aliste. También estarán disponibles en la Fundación Rei Afonso Henriques una hora antes de cada concierto “si queda alguna”, advirtió González Prada.

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Los precios para estas actuaciones se mantienen, con entradas individuales a 18 euros y también la posibilidad de adquirir un bono para los tres conciertos por 45 euros.

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