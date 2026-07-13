Así estaban los Pelambres de la Zamora de hace 50 años: las peticiones, las mismas que hace medio siglo

La que estás viendo es una portada de El Correo de Zamora de hace justo hoy 50 años con un precio de 10 pesetas que costaba entonces. Un periódico muy representativo de la España de la Transición donde la noticia principal refleja el momento político del país: Adolfo Suárez viaja a París para reunirse con Jacques Chirac, entonces primer ministro francés. Apenas unos días antes, Suárez había sido nombrado presidente del Gobierno y empezaba a moverse en el tablero internacional para ganar credibilidad exterior en un momento clave para España, que salía del franquismo y trataba de abrirse paso hacia la democracia.

La portada también recoge incidentes en varias manifestaciones pro amnistía, una pista clara del clima social de la época, con reivindicaciones en la calle, tensión política y demandas de libertad para los presos vinculados a la oposición al régimen anterior. También llama la atención una referencia al entonces rey Juan Carlos I sobre su visita a una clínica en Barcelona para ver a su padre, don Juan de Borbón, ingresado tras una operación. La monarquía estaba todavía consolidando su papel en una España en pleno cambio.

Junto a esas noticias políticas aparecen otras piezas más ligeras y de sociedad, como el triunfo de Dyango en el Festival de Benidorm con la canción "Si yo fuera él" o sobre la elección de Miss Universo, una joven de Israel.

Portada de El Correo de Zamora con fecha 13 de julio de 1976. / Archivo LOZ

En conjunto, la portada condensa muy bien el pulso de aquel verano de 1976: un país que empezaba a mirar hacia Europa, una sociedad que reclamaba libertades y un periódico que combinaba la gran política de la Transición con la vida cultural y popular del momento.

Los Pelambres, una vieja reivindicación que se retrotrae a 1976

Entre las joyas que deja el viejo periódico del 13 de julio de 1976 llama la atención un artículo de opinión de un ciudadano que se queja sobre el estado de la zona de baño de Los Pelambres. El hombre denunciaba que el Ayuntamiento de entonces "no habilite unos servicios mínimos para que los zamoranos puedan disfrutar del río en verano: duchas, vestuarios, papeleras, sombra y accesos en condiciones". Criticaba además la contaminación del Duero y acababa pidiendo que, además de usar el río como “gran cloaca”, se atendieran las necesidades de quienes siguen acudiendo a bañarse allí por costumbre y por zamoranismo.

Artículo de opinión sobre Los Pelambres en El Correo de Zamora, edición 13 de julio de 1976. / Archivo El Correo de Zamora

Aunque hace un par de años la zona de baño y esparcimiento ribereño de la playa de Los Pelambres habilitó nuevos vestuarios con duchas y baños portátiles junto al actual edificio de aseos, la situación no ha cambiado tanto. El pasado año no se llegó a poner en funcionamiento ya que, aunque la idea municipal es que el lugar pueda ser zona de baño -de hecho algunas adaptaciones de vestuarios en la zona se han llevado a cabo con este fin-, la conversión real en una zona adaptada parece no llegar nunca.