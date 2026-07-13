La directora general de Dinamización Industrial presidirá el Pleno constituyente que elegirá mandatario de la Cámara de Comercio de Zamora

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora celebra a mediodía de este martes su Pleno constituyente a partir de las 12.00 horas en la sede de la calle Pelayo. Una sesión en la que se constituye el Pleno y se elegirá presidente entre los 18 vocales electos y designados por CEOE y donantes voluntarios de la institución. Todo parece indicar que continuará en el cargo Enrique Oliveira, que cuenta con la mayoría de los apoyos tras el proceso electoral celebrado en todas las cámaras de la comunidad.

Sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido con las instituciones camerales de otras provincias como Ávila o León, a Zamora no viajará el consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, sino que estará presidido por Mar Sancho, viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta de Castilla y León.

También se elegirá al comité ejecutivo en una sesión que los miembros de la candidatura alternativa pretendieron que se aplazara hasta que se solventaran los recursos presentados por las presuntas irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, el Pleno se constituirá con normalidad, lo que implícitamente significa que las tesis de los vocales díscolos no han sido tenidas en cuenta, como ha ocurrido ya anteriormente, ya que la Junta ha avalado la plena validez de las elecciones.

Elecciones

En las elecciones de la Cámara de Comercio hay vocalías designadas directamente, como las de CEOE, con el presidente José María Esbec, el presidente de Azeco (comercio), Ruperto Prieto Corpas el de construcción Rubén Pérez (directivo de CEOE). Por el grupo C, empresas que aportan a la Cámara sin estar obligadas a ello, tienen vocales Freigel (Frinca), Moralejo Selección y Leche Gaza. Y también obtuvo elección directa el representante de Azehos Zamora.

En el resto de categorías hubo dos candidaturas por puesto, la oficial y la alternativa. Esta última obtuvo seis vocales, frente a cinco de los oficiales. Lo que argumentan los críticos es que en el voto en urna ganaron en todas las mesas, menos en una y fueron los sufragios emitidos por correo los que finalmente inclinaron la balanza en favor de los oficialistas.

Un voto por correo del que ponen en duda la transparencia, ya que no había ni censo electoral accesible y normas claras para su emisión. La mesa electoral, sin embargo, ha rechazado todas las alegaciones y reclamaciones presentadas por los críticos al considerar que el proceso se ha llevado a cabo con un escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente.

Azehos

Por su parte, la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) reafirma su "compromiso con los principios de transparencia, legalidad, responsabilidad y respeto institucional que deben presidir cualquier proceso de representación empresarial. Aunque Azehos no forma parte de los órganos de gobierno ni del proceso electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, como entidad comprometida con el desarrollo económico y social de nuestra provincia compartimos la importancia de preservar la confianza en las instituciones y en los procedimientos democráticos, favoreciendo siempre que cualquier cuestión que pueda suscitar dudas sea esclarecida a través de los cauces legalmente establecidos".

En respuesta a la petición que habían hecho los críticos, Azehos ha sacado un comunicado en el que explica que "en todos los procesos electorales, del tipo que sean, defenderemos siempre como principio prioritario el respeto a la voluntad expresada en las urnas y a los resultados que de ellas emanen, sin perjuicio de que cualquier incidencia o reclamación pueda plantearse por las vías legalmente establecidas".

Azehos "expresa su respaldo a todos aquellos planteamientos que persigan fortalecer la transparencia, la participación y la credibilidad de las organizaciones empresariales, siempre desde el respeto a los derechos de todas las personas implicadas, a la presunción de inocencia y a la actuación de los órganos competentes. Nuestra asociación continuará trabajando, como ha hecho siempre, desde la colaboración institucional y el diálogo, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial zamorano y al desarrollo de la provincia".