Descubre el festival de música que tiene escenarios en dos países diferentes

Un festival único, que se celebra durante todo un fin de semana a caballo entre dos países. Llega a su octava edición el Festival D’Onor, que tendrá lugar del 17 al 19 de julio en las localidades de Rihonor de Castilla (Zamora) y Rio de Onor (Braganza). El evento está organizado por la asociación de jóvenes de la zona, con el apoyo de la Diputación de Zamora y de la Fundación Rei Afonso Henriques.

Desde la institución provincial, Víctor López de la Parte destacó que este tipo de eventos “ponen en valor la cultura rayana tan típica que hay en nuestras comarcas” y animó a los zamoranos a acercarse a un festival con muchísimas actividades, detalladas por el vicepresidente de la asociación que la organiza, Rubén Monteiro.

Un festival con marca propia

“Se trata de un festival que ha logrado tener su propia marca, creciendo a lo largo de los últimos años”, aseguró, poniendo como ejemplo que, en la pasada edición, se alcanzó la cifra de 6.400 visitantes. Con tres escenario que unen a dos países, España y Portugal, la edición de este año arranca este viernes, 17 de julio, con una sesión a cargo de dj Metralha al atardecer y junto al río, con la posibilidad de darse un baño para los asistentes, para continuar con la música del grupo leonés Sog y los portugueses Omiri, ambos con particulares estilos de música folk.

Presentación del Festival D'Onor. / Alba Prieto

El sábado 18 de julio se abrirá el mercadillo de productos tradicionales de ambos países, para comenzar una jornada que tendrá como principal atractivo la ronda cultural y de las bodegas, donde los vecinos abren sus propiedades y ofrecen comida típica a los visitantes, regada con los vinos de la zona.

Música hasta la madrugada

También tendrá protagonismo la música de diferentes estilos, desde Rumba Ibérica hasta Gaiteiros D’Onor, Edmundo Inácio y Kumpania Algazarra, para finalizar de madrugada con dj Mazeda.

El último día del festival, además de una nueva jornada del mercadillo, Antonio Pinelo Tiza presentará un libro que recopila la tradición de los caretos portugueses y las mascaradas españolas. También habrá tiempo para la presentación del documental “El plátano extranjero”, antes de finalizar esta octava edición con más música, gracias a los conciertos de ¿Dónde está la felicidad?, con versos de Camilo Castelo Branco, y Charango, que pondrá el punto y final a este original festival transfronterizo, totalmente gratuito.