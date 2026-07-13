El hospital Virgen de la Concha renovará la sala de Radiología, para lo que ha adjudicado el contrato, valorado en 255.310 euros, a la empresa Siemens Healtcare para el suministro de este equipamiento. Se trata de una sala de Radiología digital robotizada con suspensión de techo y dos paneles planos- Tipo 2A. La sala ubicada en el Servicio de Radiología del Hospital Virgen de la Concha cumple con los requisitos perseguidos “Plan AmatI”, de Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), para reducir la obsolescencia de sus equipos, por lo que es necesaria su sustitución por una nueva sala de radiología que garantice una asistencia sanitaria de calidad, señala el Complejo Asistencial. El objetivo principal del plan es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida, con especial atención a las patologías de mayor impacto sanitario, presente y futuro, del Sistema Nacional de Salud, como son las enfermedades crónicas, las enfermedades oncológicas, las enfermedades raras y las enfermedades neurológicas. Todo ello, consolidando la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorando la calidad asistencial y la seguridad del paciente y de los profesionales. Las metas perseguidas son reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología y aumentar las capacidades diagnósticas de los centros sanitarios mediante la mejora de la banda tecnológica de los equipos a renovar que lo precisen. Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, y con objeto de optimizar y agilizar el procedimiento de adquisición para alcanzar las metas perseguidas, y la máxima eficiencia, el Ingesa formalizó un Acuerdo Marco para el suministro de salas de radiología para varias comunidades, un documento que ampara la adquisición realizada en Zamora. La solución elegida es la que cumple todos los requisitos técnicos, no es la del lote de menor precio, por lo que se ha procedido a seleccionar el equipo que cumple las necesidades específicas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. La sala estará instalada en un plazo de dos meses. sustituyendo el siguiente equipo Siemens Aristos FX Se ha elegido la única oferta que cumplía todos los criterios fundamentales para el servicio y se han desechado otras más baratas, pero peores. Por ejemplo esta tenía mayor detalle de la imagen, claridad de los bordes, mejor contraste, capacidad de visualizar detalles más pequeños y sutiles, lo que facilita la detección temprana de enfermedades, lo que puede ser crucial para el tratamiento oportuno y efectivo. Permite además la reducción del tiempo de exposición a los rayos X, y funcionan sin vidrio, lo que permite reducir el peso y, por tanto, hacerlos más manejables. Tiene mayor resistencia a los impactos, durabilidad y reduce mantenimiento y averías por calentamiento, entre otras ventajas.