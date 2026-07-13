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Celia Lorenzo, alumna zamorana en el encuentro nacional de la juventud de Aldeas Infantiles: «Si le das un uso positivo, las nuevas tecnologías están bien, pero si no te das cuenta del peligro que pueden esconder, hay un verdadero problema»

La estudiante del IES Alfonso IX participa en una iniciativa de la ONG para analizar la opinión de los jóvenes sobre la influencia de las redes sociales

Estudiantes y profesores en VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS

Estudiantes y profesores en VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Reconocen que las pantallas les quitan concentración y horas de descanso vitales. El 43% de los encuestados desearía poder revisar menos su móvil mientras estudia y un 22,1% anhela lograr dormirse sin dispositivos cerca.

Son algunos de los resultados del Observatorio de la Adolescencia, puesto en marcha por Aldeas Infantiles SOS, a través de encuestas a alumnos de Secundaria de toda España para tener una radiografía de cómo se relaciona esta generación con la tecnología.

En este estudio ha participado activamente la zamorana Celia Lorenzo Carbajo, alumna de 3º de la ESO del IES Alfonso IX. Primero, respondiendo, como el resto de sus compañeros de la ESO, al cuestionario que lanzó la ONG, y después siendo elegida como la representante de Castilla y León en el encuentro que se desarrolló en la sede de Aldeas Infantiles SOS para seguir ahondando en la relación de los adolescentes con las nuevas tecnologías. "Fue toda una sorpresa, no me esperaba ser la elegida", asegura la joven.

Trabajo en grupo

Muy nerviosa, según confiesa, se presentó a la cita en Madrid para conocer al resto de representantes de todas las comunidades autónomas. "Nos dividieron en tres grupos y comenzamos a trabajar, primero, hablando de los resultados de la encuesta, para debatir después sobre ellos", resume la zamorana.

Celia Lorenzo Carbajo, en su participación del acto en Madrid. | CEDIDA

Celia Lorenzo Carbajo, en su participación del acto en Madrid. | CEDIDA

A pesar de llegar cada miembro del equipo de un punto diferente del país, comprobaron que algo les unía. "Compartíamos los mismos problemas con las pantallas, como, por ejemplo, el que una de las discusiones más recurrentes en cualquier hogar era por el uso de los teléfonos móviles", indica. Hablando y poniendo el tema sobre la mesa, llegaron a la conclusión de que el problema era más grande lo que pensaban, aunque matiza. "Las nuevas tecnologías son como un cuchillo, se puede utilizar para hacer el bien o el mal", compara. "Si le das un uso positivo, está bien, pero si abusas de ellas o no te das cuenta del peligro que pueden esconder, hay un verdadero problema", añade.

Un tema "sobre el que se debería hablar más"

Y sobre este problema "se debería hablar más", considera, "para alcanzar un diálogo donde todas las partes llegaran a un acuerdo para tener las ideas claras de cómo utilizar en plan positivo las nuevas tecnologías", detalla. Aquí puede estar el caso concreto de su uso en las escuelas. "Los profesores sí que son conscientes del uso que se puede hacer de ellas, así que, si las utilizan sin abusar, me parece una buena forma de enseñar y de hacer las clases incluso más amenas", sugiere.

La zamorana (segunda por la derecha) con el grupo de trabajo de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS

La zamorana (segunda por la derecha) con el grupo de trabajo de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS / Cedida

Por otro lado, sobre la presencia de las nuevas tecnologías en el ocio, aparece la cara menos amable. "Personalmente, me doy cuenta de que, cuando quedo con mis amigas, nos cuesta soltar el móvil. Estamos hablando entre nosotras, pero tenemos que mirar la pantalla con el último "reel" o "TikTok". Eso nos genera dependencia y falta de atención a quien está hablando", confiesa. "No pensamos que nos afecta tanto, pero en verdad derrochamos muchas horas al día en cosas que no nos aportan mucho", reconoce.

Agradecida por ser escuchada

Sobre su experiencia en este encuentro nacional, se queda con la agradable sensación de que los jóvenes han sido escuchados. "Me sorprendió bastante cómo nos atendían mientras expresábamos nuestras opiniones, porque nos sentimos comprendidos. Creo que se deberían hacer más actividades de este tipo en los institutos, porque es una experiencia muy gratificante", sugiere.

Presentación de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS

Presentación de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS / Cedida

En este estudio también se presentaron soluciones para dejar el móvil a un lado. Un 70,6% afirmó que desconecta con más facilidad cuando hace deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa. En este sentido, la encuesta también revela que las chicas desconectan más cuando están con personas que aprecian, mientras que los chicos lo hacen más a través del ejercicio y el ocio.

El retrato de una generación

En conjunto, el Observatorio de la Adolescencia 2026 dibuja "un retrato diverso de una generación consciente de los riesgos del entorno digital, que encuentra en las relaciones personales, el deporte y las actividades creativas algunas de las principales vías para desconectar de las pantallas", se detalla sobre una generación que describe como "más preocupada por las relaciones humanas, el bienestar emocional y el futuro que por los conflictos tecnológicos".

Grupo de trabajo de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS

Grupo de trabajo de la VIII Jornada Nacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS / Cedida

Junto al Observatorio de la Adolescencia, la ONG también ha elaborado este curso el informe "Convivir en tiempos de pantallas", con la misma temática, pero centrado en las respuestas de alumnos de Primaria, concretamente las de más de 1.500 niños y niñas que, además, participaron en el acto Diputados por un Día en el Congreso y en sus parlamentos autonómicos.

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Toda esta investigación se engloba en el programa de educación en valores puesto en marcha por la ONG dirigido a menores de entre cuatro y 16 años, con el objetivo de que la familia y el colegio trabajen unidos fomentando y consolidando una serie de valores en los escolares "que consideramos importantes para su formación como personas", detalla.

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