El calor afloja en Zamora y la provincia toma un respiro: semana estable a la espera de otro repunte a la vuelta de la esquina

Zamora se toma un respiro y afloja el calor. Arranca hoy una semana más tranquila en lo meteorológico con un calor que remite un poco después de los últimos días más duros... aunque no desaparece. Los próximos días estarán marcados por la estabilidad, los cielos poco nubosos y una probabilidad de lluvia prácticamente inexistente.

El lunes arrancará con ambiente más llevadero, con 14 grados de mínima y 31 de máxima. La mañana será suave, con unos 26 grados, y la tarde subirá hasta los 30, todavía con calor, pero lejos de los valores más extremos de jornadas anteriores. Por la noche, el termómetro bajará hasta los 21 grados, lo que permitirá algo más de alivio.

El martes seguirá la misma línea, con 15 grados de mínima y 32 de máxima. Se espera un día estable, con nubes altas o claros, sin previsión de lluvia y con viento flojo del suroeste. Será una jornada típicamente veraniega, pero sin avisos ni sobresaltos.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A mitad de semana volverá a notarse un pequeño ascenso. El miércoles la máxima subirá hasta los 34 grados, con una mínima de 17. El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso y la probabilidad de precipitación será del 0%, por lo que el calor será seco y bastante manejable si se evitan las horas centrales.

Grados que fluctúan

El jueves volverá a bajar ligeramente, con 32 grados, y el viernes se quedará en torno a los 31, aunque aparecerá una pequeña posibilidad de precipitación, del 10%, sin que por ahora se aprecie un cambio importante de tiempo.

La mirada estará puesta en el fin de semana, porque el sábado la previsión apunta de nuevo a una subida, con 34 grados de máxima. No será una semana extrema, pero sí deja claro que el verano sigue muy presente y que el respiro térmico puede ser breve.

En resumen: días estables, pocas nubes, casi nada de lluvia y temperaturas algo más contenidas al inicio de la semana, aunque con tendencia a subir otra vez de cara al sábado. Una semana para ventilar por la mañana, cerrar persianas en las horas centrales y aprovechar las noches algo más suaves antes de que el calor vuelva a apretar.