La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago alerta de la "desorientación" de los peregrinos por la falta de señales en Zamora

"Desorientados, intentando localizar alguna indicación que les permita saber por dónde continuar". Así describe la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago la situación que viven muchos peregrinos a su paso por Zamora debido a la falta de señalización. El colectivo denuncia que cuatro señales del itinerario urbano de la Vía de la Plata, retiradas durante las obras de renovación del alumbrado público, siguen sin ser repuestas meses después, lo que provoca que muchos caminantes tengan dificultades para encontrar la salida correcta de Zamora.

La entidad asegura que ha trasladado esta situación en varias ocasiones al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, sin que hasta el momento se haya dado solución. "Estamos reclamando la reinstalación de cuatro señales. Se supone que las retiradas de las farolas estarán guardadas y localizadas en algún almacén. Es algo tan nimio, pero a la vez tan importante", exponen desde la asociación.

Los puntos afectados se encuentran en la rotonda de la Puerta de la Feria; en la Cuesta de la Morana, junto al mural dedicado a Antonio Pedrero; en la Plaza de San Lázaro, frente a la iglesia; y en la bifurcación de la avenida de Galicia con la calle de La Hiniesta. Según explica el colectivo, la ausencia de esta señalización hace que sea "habitual" encontrarse con peregrinos buscando el camino correcto. "Hecho que se ve agravado porque desde la Puerta de la Feria es visible una señal jacobea que corresponde a la salida por el otro itinerario que parte de la ciudad, el Camino Zamorano Portugués, que da lugar a frecuentes equívocos", desarrollan.

La asociación recuerda que el diseño de un recorrido urbano para facilitar el paso de los peregrinos por la capital fue precisamente uno de sus primeros proyectos, hace ahora una década. "Recorrido por la capital hasta el albergue municipal, válido tanto para los que llegan siguiendo el Camino de la Vía de la Plata como para los que lo hacen por el Camino de Levante, y desde este a la salida, bien por el bosque de Valorio para los que continúan por la ruta portuguesa, o hacia el norte, por la Cruz del rey Don Sancho, para quienes siguen la Vía de la Plata. "Con buen criterio, la propuesta fue tenida en cuenta por los responsables municipales y ejecutada en un tiempo razonable", comentan.

"Los peregrinos supieron reconocer y agradecer aquella señalización que representó un logro importante", destacan. Sin embargo, desde la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago consideran que desde entonces la atención prestada al mantenimiento de ese recorrido ha ido perdiendo continuidad. Como ejemplo, hacen alusión a las obras de rehabilitación del Puente de Piedra, que conllevaron su cierre total durante ese periodo, sin tener en cuenta que "entre los afectados estaban también los miles de peregrinos que cada año llegan a Zamora". Situación que, aunque denunciaron con antelación, durante más de medio año no existió ningún itinerario alternativo señalizado. "Ante la pasividad del ayuntamiento, tuvimos que recurrir a instalar sencillas flechas amarillas en puntos estratégicos para que los peregrinos pudieran llegar sin más contratiempos al albergue y enlazar con el itinerario tradicional", detallan desde la asociación.

Situación que no quieren que se repite por lo que urgen la reinstalación de las cuatro señales. "Lamentamos profundamente que quien tiene la competencia de hacerlo, el Ayuntamiento de Zamora, no haya resuelto un contratiempo de tan fácil solución", reiteran.

Asimismo, desde el colectivo recuerdan que trabajan junto a asociaciones de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia para mejorar la Vía de la Plata y consideran que las administraciones públicas tienen que "ser muy sensibles a estos problemas, no menores, que surgen". Por ello, piden mayor implicación en el mantenimiento de un itinerario que también genera retorno turístico. "Tenemos que tener presente que los que pasan por la ciudad y pueblos como peregrinos, si lo que ven les atrae y despierta su interés, volverán como turistas, además de promocionar la ciudad a todo el mundo al difundir su experiencia en el Camino", declaran.

La asociación concluye advirtiendo de que estos "pequeños detalles" pueden acabar pasando factura a la ruta. A la vista de las estadísticas de la Oficina del Peregrino de Santiago, recuerda que la Vía de la Plata continúa sin crecer al mismo ritmo que otros caminos jacobeos, pese al aumento general de peregrinos que llegan a Compostela.

"Es desmoralizador ver cómo pasa el tiempo sin que se haya solucionado, lo que se traduce en una crítica nefasta para la Zamora jacobea, en la pérdida, ahora ya irrecuperable, de la mejor época del año para atraer a los que quieren recorrer los caminos de Santiago que cruzan la provincia y, quizá lo más grave, que provoque la utilización de otras rutas con mejor infraestructura en detrimento de las nuestras", concluyen.