Las Aceñas de Olivares recuperan su esplendor con una inversión de más de 185.000 euros

Las Aceñas de Olivares, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Zamora, estrenan una nueva etapa tras las obras de restauración impulsadas por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), ha supuesto una inversión superior a los 185.000 euros destinada a recuperar los ingenios hidráulicos y renovar las compuertas del histórico conjunto.

La ciudad mantiene desde hace siglos una estrecha vinculación con el cultivo y la molienda del trigo, una actividad que forma parte de su identidad y que tiene en las aceñas uno de sus máximos exponentes. Con esta intervención, el consistorio busca preservar este valioso legado preindustrial y garantizar su conservación frente al desgaste provocado por la humedad y las continuas variaciones del caudal del río Duero.

Las actuaciones se han dividido en dos grandes bloques destinados a combatir el fuerte deterioro que venían sufriendo estos elementos debido a su constante exposición a la humedad y los cambios de caudal del río Duero.

Puesta en funcionamiento de los ingenios hidráulicos

El proyecto ha permitido restaurar los tres ingenios que integran las Aceñas de Olivares: el molino, el batán y el martinete. La actuación, adjudicada a la empresa Soldainnova S. Coop., ha contado con un presupuesto de 102.542 euros.

Profunda intervención de restauración y mejora en las Aceñas de Olivares de Zamora / Cedida / LZA

Debido a que la mayor parte de estas estructuras están construidas en madera, el paso del tiempo y la acción del agua habían provocado un importante deterioro en ejes, ruedas y otros elementos mecánicos. Los trabajos han incluido la sustitución de dos grandes ejes de seis metros de longitud y 60 centímetros de diámetro, fabricados en maderas resistentes como castaño, roble o negrillo, correspondientes al molino y al batán.

Asimismo, se han renovado dos ruedas hidráulicas de eje horizontal, una de tipo vitruviano y otra de palas con estructura cruzada, y se han ajustado diversos componentes internos. En el molino se han reparado piezas como chavetas, guijos, entruegas y pendazos; en el batán se han sustituido pujones y levas y se han ajustado los mazos; mientras que en el martinete se ha optimizado el árbol interior, el anclaje del mazo y la boga.

Nuevas compuertas más resistentes

La segunda fase de la intervención ha consistido en la sustitución de seis compuertas que presentaban deficiencias constructivas y no soportaban adecuadamente la presión del río. La obra, ejecutada por la empresa Mantenimiento Hidromecánicos S.L., con una inversión de 82.885 euros.

Las nuevas compuertas incorporan marcos con un sistema de anclaje reforzado y están fabricadas en una sola pieza, lo que incrementa su resistencia. Además, el sistema de apertura y cierre pasa a ser completamente manual, eliminando los motores que en el pasado provocaban averías por un uso inadecuado. Otra de las ventajas que supondrá esta actuación es la prevención de averías en la instalación eléctrica, un problema recurrente cada vez que se producían las crecidas del Duero.

Las Aceñas de Olivares forman parte del patrimonio industrial más representativo de la ciudad y son uno de los espacios más visitados de la ciudad. Con esta intervención, el Ayuntamiento de Zamora no solo "asegura la conservación de estas joyas de la ingeniería hidráulica histórica", sino que también pretende garantizar su conservación y mejorar su funcionamiento para que puedan seguir siendo un atractivo tanto para los vecinos como para quienes visitan la capital, tal y como detalla el concejal de Turismo, Christoph Strieder.

Apertura al público

El responsable de Turismo en el consistorio recalca que las Aceñas de Olivares son un espacio "con muchísimo éxito de visitas entre los zamoranos y los visitantes por lo que es un espacio que requiere de "cuidado" y renovación, al ser instalaciones "que tienen cierta fragilidad". Con estas actuaciones de renovación, espera que se haya dado más solidez a la infrastuctura, reforzando además su encanto.

Respecto a cuándo se podrán visitar de nuevo, Strieder avanza que faltan por "hacer algunos pequeños arreglos", por lo que espera que durante el mes de "agosto, o antes," se puedan abrir las Aceñas de Olivares de nuevo al público.