Zamora, afectada por seis concesiones y 31 rutas nacionales de autobuses

El Ministerio de Transportes ha sacado a información pública los 31 corredores pendientes de autobuses con 600 rutas y 2.300 paradas que darán servicio a más de 30 millones de viajeros, un mapa concesional que afecta a Zamora con seis corredores y 31 rutas que tienen paradas en distintas localidades de la provincia. Se trata de las conexiones por autobús de la provincia de Zamora con el resto de España, con enlaces entre en norte y el sur peninsular, de este a oeste o con Galicia y Madrid, en un sistema que, defiende el Ministerio, supondrá una media de ahorro de un 22% de tarifas por usuario, gracias a que el déficit de explotación tendrá subvención estatal.

Asturias-León-Madrid

Este corredor tiene dos rutas que afectan a la provincia, ambas muy similares, con parada en Villalpando. Ambas rutas parte del intercambiador de Moncloa, en Madrid, y tienen parada en Medina del Campo, Tordesillas, Villalpando, La Pola, Mieres del Camín y Oviedo y se diferencian solo en el tramo final, uno con conexión de la capital del Principado a Gijón y otra a Avilés. Por cierto las paradas de Villalpando son de la modalidad de a demanda, es decir, sólo se harán si hay algún viajero.

Ruta Avilés-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

Ruta Gijón-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

Coruña-Salamanca-Sevilla

El corredor cuenta con once rutas que afectan a la provincia de Zamora y la conectan con Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía y el País Vasco, si bien muchas de ellas no funcionan todos los días, sino solo una o dos veces por semana.

La ruta Salamanca-Gijón pasa por Zamora, Benavente, Mieres del Camín, Oviedo y Gijón.

Ruta Salamanca-Gijón / Ministerio de Transportes /LOZ

La Gijón- Sevilla Aeropuerto pasa por Oviedo, Mieres, León, Benavente, Zamora, Salamanca, Guijuelo, Béjar, Baños de Monte Mayor, Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barrios, Zafra, Los Santos de Maimona, Fuente de Cantos, Monesterio, Santa Olalla, el Ronquillo, Sevilla y Sevilla Aeropuerto. Un servicio diario anual.

Ruta Gijón-Sevilla aeropuerto / Ministerio de Transportes /LOZ

Hay otra ruta Gijón- Sevilla idéntica hasta Cáceres, pero en lugar de dirigirse a Mérida enfila hacia Badajoz, con seis paradas a Sevilla.

Gijón-Sevilla / Ministerio de Transportes /LOZ

El bus Sevilla-Gijón semidirecto que va por Gijón, Oviedo, Mieres, León, Benavente, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida y Sevilla.

Autobús Gijón-Sevilla semidirecto / Ministerio de Transportes /LOZ

A este corredor corresponde también la ruta Zamora Santurtzi, que pasa por Zamora, Toro, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda de Ebro, Bilbao, Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi.

Ruta Zamora Santurtzi / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta Zamora Durango es idéntica, pero al llegar a Bilbao sigue para Amorebieta y Durango, con paradas a demanda.

Ruta Zamora-Durango / Ministerio de Transportes /LOZ

La Zamora-Irún, por Eibar sigue el itinerario de las dos anteriores desde Zamora y Toro hasta Miranda de Ebro, pero desde aquí se dirige a Vitoria, Esoriatza, Aretxabaleta, Mondragón, Bergara, Eibar, Ermua, San Sebastián, Rentería e Irún. Muchas paradas intermedias son a demanda.

Ruta Zamora-Irún por Eibar / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta Zamora-Irún es igual que la anterior entre Zamora y Vitoria, pero a parir de ahí va por Salvatierra, Alsasua, Beasain, Tolosa, Lasarte, San Sebastián, Rentería e Irún.

Ruta Zamora-Irún / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta Ferrol-Salamanca parte de esa capital gallega y pasa por Coruña, Lugo, Ponferrada, Astorga, Benavente (a demanda), Zamora y Salamanca.

Ruta Ferrol-Salamanca / Ministerio de Transportes /LOZ

La Coruña-Tarifa, parte hacia Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense, Xinzo de Limia, Verín, Puebla de Sanabria (parada a demanda), Zamora, Salamanca, Béjar, Plasencia, Cáceres, Mérida, Zafra, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Algeciras Puerto, Algeciras y Tarifa.

Ruta Coruña-Tarifa / Ministerio de Transportes /LOZ

Finalmente, la Coruña-Salamanca va por Santiago, Pontevedra, Vigo, Orense, Xinzo de Limia, Verín, Puebla de Sanabria (a demanda), Zamora y Salamanca.

Ruta Coruña-Salamanca / Ministerio de Transportes /LOZ

Corredor Madrid-Salamanca-Pontevedra

Incluye la conexión de Zamora, Benavente o Toro con Madrid. La ruta de Madrid a Benavente prevé un servicio diario durante todo el año. Para, a demanda, en Castrogonzalo, San Esteban del Molar y Cerecinos de Campos, se detiene en Villalpando y también coge viajeros, sin hay demanda, en Villarderfrades, Mota del Marqués y Vega de Valdetronco. El resto de paradas, algunas a demanda son Tordesillas, Rueda, Medina del Campo, Ataquines, Arévalo, Espionsa de los Caballeros, Orbita, Gutierre-Muñoz, Adanero, Sanchidrián, Cotode Puente Viejo, Labajos, Villacastín, Collado-Villalba, Torredolones y Las Rozas para llegar a Madrid al intercambiador de Moncloa.

Madrid-Benavente / Ministerio de Transportes /LOZ

La Madrid-Zamora directo es un servicio diario anual que no para ni siquiera en Toro.

Madrid-Zamora directo / Ministerio de Transportes /LOZ

La Zamora-Madrid, para en Toro, Tordesillas, Medina del Campo, Arévalo, Espinosa de los Caballeros, Orbita, Gutiérre-Muñoz, Adanero, Sanchidrián, Coto de Puente Viejo, Labajos, Villacastín, Collado Villalba, Torrelodones, Las Rozas y Madrid-intercambiador de Moncloa. Son tres servicios diarios durante todo el año. Algunas paradas son a demanda.

Zamora-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta Vigo-Pontevedra-Madrid, pasa por Soutelo, Carballiño, Orense, Allariz, Xinzo de Limia, Verín, As Ventas da Barreira, A Gudiña, Puebla de Sanabria, Mombuey (parada a demanda), Benavente, Tordesillas y Madrid-intercambiador de Moncloa. Son cuatro servicios semanales durante todo el año. Hay otra ruta similiar que no para en Mombuey.

Vigo-Pontevedra-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

Alternativa de la Vigo-Pontevedra-Madrid que no para en Mombuey / Ministerio de Transportes /LOZ

La Madrid-Benavente, Orense, Vigo Pontevedra, con un servicio diario anual parte del intercambiador de Moncloa y hace paradas en las distintas ciudades que le dan nombre. Entre Benavente y Madrid es, por tanto, directo, sin paradas intermedias.

Ruta Madrid-Benavente-Orense-Vigo-Pontevedra. Entre Madrid y Benavente es directo. / Ministerio de Transportes /LOZ

Corredor Pontevedra-Salamanca-San Sebastian-Barcelona

Tiene tres rutas en la provincia. Una es Vigo-Irún por Carballiño, n-525 y Villalpando que asa por Pontevedra, Suotelo, Orense, Allariz, Xinzo de Limia, Villaderrey, Verín, A Gudiña, con todas las paradas en la provincia a demanda, tanto Puebla de Sanabria, como Mombuey, Camarzana de Tera, Benavente y Villalpando, para seguir por Medina de Rioseco, Palencia, Burgos, Vitoria, Bilbao, Galdácano, Amorebieta, Durango, Ermua, Eibar, Bergara, Zumárraga, Beasain, Tolosa, Andoain, San Sebastián, Pasai Antxo e Irún.

Vigo-Irún por Villalpando / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta 12 es casi idéntica, salvo que intercambia el punto de salida entre Pontevedra y Vigo y cambia alguna parada menor en Galicia.

Pontevedra-Irún por Villalpando. / Ministerio de Transportes /LOZ

La Pontevedra-Barcelona entra en la provincia desde Vilavella y para en Lubián, Puebla de Sanabria, Mombuey, Camarzana de Tera, Santa Cristina de la Polvorosa y Benavente, todas ellas paradas a demanda. A partir de ahí en lugar de seguir a Villalpando esta ruta continúa por Tierra de Campos a Palencia, Burgos, Logroño, Tudela, Zaragoza, Alfajarín, Lleida y las estaciones barcelonesas de Sants y Nord.

Pontevedra-Barcelona / Ministerio de Transportes /LOZ

Corredor San Sebastián-Pontevedra

El Corredor San Sebastián – Pontevedra incluye hasta siete rutas con servicio en la provincia, fundamentalmente con Benavente. Entre dos y tres días por semana prevé el Coruña-Barakaldo, que psa por Santiago de Compostela, Arzua, Melide, Palas de Rei, Monterroso, Lugo, Chamoso, Baralla, Becerreá, Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ambasmestas, Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente, Palencia, Burgos, Vitoria, Bilbao y Barakaldo.

Ruta Coruña-Barakaldo / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta 2, Luarca-Madrid funcionará en julio y agosto y pasa por La Espina, Cangas del Narceca, Degaña, Zarreu, Caboalles de Abajo, Villager de Laciana, Villablino, Palacios del Sil, Corbón del Sil, Matarrosa del Sil, Toreno, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente, Tordesillas, Arévalo y Madrid.

Luarca-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

Con cuatro servicios diarios anuales aparece la ruta 5, Santiago de Compostela-Madrid aeropuerto, que pasa por Santiago, Coruña, Betanzos Guitiriz, Lugo, Chamoso, Baralla, Becerreá, Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ambasmestas, Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente, Tordesillas, Medina del Campo, Arévalo, Madrid y Madrid aeropuerto.

Ruta Santiago-Madrid aeropuerto. / Ministerio de Transportes /LOZ

La ruta 12, Santiago de Compostela Madrid, con dos servicios a la semana y diario en julio y agosto parte de la capital gallega por Silleda, Lalín, Chantada, Monforte de Lemos, Quiroga, Rúa de Valdeorras, O Barco, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente, Tordesillas y Madrid.

Santiago de Compostela-Madrid. / Ministerio de Transportes /LOZ

La Ruta Luarca Ribadeo Madrid aeropuerto, la 15, pasa por Luarca, Navia, Ribadeo, Veiga, Pontenova y Meira y a partir de Lugo es exactamente igual que la 5, la Santiago-aeropuerto, con parada también Benavente.

Luarca-Ribadeo a Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

La Ruta 14, Ferrol Madrid aeropuerto por Benavente, con servicio diario anual, parte de Ferrol por As Pontes, Villalba, Lugo, , Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Benavente, Tordesillas, Madrid y Madrid Aeropuerto.

Ruta Ferrol-Madrid aeropuerto por Benavente. / Ministerio de Transportes /LOZ

La Ruta 18, Coruña-Madrid para en Betanzos, Lugo, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente, Tordesillas y Madrid.

Ruta Coruña-Madrid / Ministerio de Transportes /LOZ

Corredor Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona

El Corredor Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona solo tiene dos rutas que afectan a la provincia, pero importantes, ya que unen tanto Zamora como Benavente con Barcelona.

La Ruta 4 es una histórica, la Zamora-Barcelona, con una expedición diaria con parada en Toro (a demanda), Tordesillas, Valladolid, Palencia, Baltanás, Burgos, Logroño, Zaragoza, Lleida y Barcelona.

Ruta Zamora-Barcelona / Ministerio de Transportes /LOZ

La Ruta 23, Santiago de Compostela-Barcelona, tinee una expedición diaria anual son parada en Coruña, Lugo, Baralla, Becerreá, Pedrafita do Cebreiro, Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza, Benavente (a demanda), Villalpando (a demanda), Burgos, Logroño, Zaragoza, Barcelona Sants y Barcelona Nord.