Otra ronda de obras en la N-631 obliga a su cierre parcial con desvíos del tráfico de ida y vuelta a Sanabria

Las obras de adecuación de la nacional 631 obligarán a cortar la carretera de Sanabria, a la altura de los puentes situados sobre el embalse de Agavanzal, según la información conocida por este diario. Se trata de los trabajos de adecuación de la vía en el tramo que aún falta por acometer, dado que el trazado principal ya está ejecutado y en funcionamiento desde hace años.

El corte de la vía obligará a establecer desvíos alternativos para los conductores, que serán debidamente indicados por las autoridades responsables de la carretera, que pertenece a la red estatal. Precisamente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, modificaba en septiembre del pasado año el contrato del arreglo del firme de la carretera Nacional 631 en los 56 kilómetros de extensión de esa infraestructura viaria que transcurre íntegramente por la provincia de Zamora, paralela a la Sierra de la Culebra.

Modificación

La modificación elevó la cuantía inicialmente prevista en 1,5 millones de euros hasta alcanzar un coste total de las obras de 9.182.367 euros, IVA incluido, según la información del Ministerio. No es el único cambio que se hace en ese contrato que se adjudicó hace casi tres años, en octubre de 2022, aunque ha sido ahora, a la finalización de la actuación, cuando se ha comunicado esa modificación. También ha variado el plazo de ejecución de las obras, para incrementarse en trece meses más, hasta un total de 47.

Las obras de reparación del firme se han llevado a cabo en varias anualidades y en ellas se utilizó un sistema pionero de reciclaje del firme que se llevó a cabo de forma experimental en algunos tramos para contribuir a la sostenibilidad de la reposición del asfalto.

Cortes de tráfico

Las obras conllevaron el corte al tráfico en los meses de verano de 2023, aunque al año siguiente pudieron compatibilizarse con la circulación de vehículos en los meses estivales y ha sido este verano cuando se han acometido los últimos remates de esta obra de refuerzo del firme de la N-631 en toda su extensión, desde el kilómetro 0 hasta el 56,685.

El corte de la carretera N-631 tiene alternativas para el tránsito rodado, tanto por la red provincial, como dando un rodeo por las autovías A-66 y a-52, que en kilómetros es algo más largo pero en tiempo es muy similar. n