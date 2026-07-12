Procesión fluvial de la Virgen del Carmen en Zamora: a falta de mar, el magnífico Duero

El domingo más próximo a la festividad de la Virgen del Carmen es día de la procesión de los niños. Y la cofradía de la imagen que mora en la iglesia de San Isidoro aprovechó para introducir una novedad, recuperar una tradición perdida en los años 70, que consistía en que los piragüistas llevaban la imagen del Carmen.

A las diez de la mañana salía la procesión con la cruz guía estandartes y las andas pequeñas desde el Carmen de San Isidoro portadas por jóvenes de la parroquia. Enfiló el desfile por la rúa, pasó por San Ildefonso para bajar al río en la Cuesta de Pizarro. En un pantalán próximo al Puente de Piedra estaba ya preparada la imagen pequeña de la Virgen montada sobre una piragua del tipo barco dragón, es decir, embarcaciones más anchas que las habituales en las que rema una decena de personas.

Procesión fluvial de la Virgen del Carmen, en colaboración con pirgagüistas zamoranos / José Luis Fernández

Hasta allí se acercó la comitiva y el párroco, Juan Luis Martín Barrios, se enfundó sobre la sotana el chaleco salvavidas para montar en la piragua junto a la Virgen del Carmen (la imagen pequeña), escoltada por más embarcaciones y ante un nutrido grupo de personas que siguió la ceremonia desde la orilla y el pretil del Puente de Piedra. "Aquí no tenemos mar, pero sí un magnífico río, señaló el cura.

Recorrieron el río las embarcaciones para colocarse de nuevo frente al embarcadero. La caja de David Céspedes y el cántico de Iker Santos ofrecieron una emotiva salve marinera, a la que siguió la bendición de las aguas por parte del cura, rematada desde la orilla por vítores a nuestra señora: "Viva la Virgen del Carmen".

Terminada la procesión fluvial fueron los piragüistas los encargados de retornar a la Virgen del Carmen a su templo, antes de la misa oficiada por el obispo diocesano, Fernando Valera, previa a su vez de la procesión infantil. Tras ella en el Carmen hubo una pequeña catequesis para los niños y un acto de tallaje así simbólico de los niños y luego un ágape de despedida.

Para el mismo día de la festividad del Carmen, este próximo jueves 16 de julio, se mantiene la procesión con la imagen titular (la grande), que ya está colocada en la mesa procesional para salir en andas este jueves por la tarde.

La procesión fluvial ya se hacía antaño

Antonio Sánchez, secretario de la cofradía explica que "lo del río y los piragüistas es algo que se hacía en los años 70. Sobre el año 75-76 y se dejó de hacer. Porque antiguamente portaban la imagen esta pequeña los piragüistas. Pero luego cuando ya se recuperó y se hizo la imagen grande con la mesa, se salía solamente el día del Carmen por la tarde en procesión". En los últimos años, se ha instituido que la procesión infantil con la imagen pequeña fuera el domingo anterior al Carmen y ha sido esta la fecha elegida para recuperar la procesión fluvial.

La Cofradía del Carmen de San Isidoro atraviesa un buen momento, ya que actualmente cuenta con 530 hermanos y "está creciendo. Llevamos unos años que está cogiendo mucha devoción. Y el Día del Carmen es un día con mucha participación".

El pregón de este año, celebrado el pasado día 7, al inicio de la novena, corrió a cargo de Víctor Arguello García, el compositor autor de una marcha a la Virgen del Carmen. Un pregón muy especial ya que tuvo mucho protagonismo la parte musical, lo que lo convirtió en un pequeño concierto.

775 aniversario del escapulario

En la víspera de la festividad, el miércoles, "hacemos la entrega a los nuevos hermanos de los escapularios. Que por cierto, este año se cumple el 775 aniversario del escapulario que llevan la gente colgada. Se sabe porque hay documentos que hablan de la creación del escapulario en ese momento", relata Antonio Sánchez, quien precisa que la actual cofradía es mucho más reciente, ya que tendrá poco más de un siglo.

El escapulario es el símbolo del Carmen. Por delante tiene la imagen mariana y por detrás el símbolo del Carmelo, un signo creado por, en su día, por un un carmelita. Simboliza eso, el monte Carmelo, con una cruz, y dos estrellas que representan a Elías y Abraham.