El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora se constituye el martes

La candidatura alternativa a las elecciones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ha solicitado formalmente al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que resuelva con carácter urgente la solicitud de suspensión cautelar incluida en el recurso de alzada presentado el pasado 1 de julio, antes de la celebración del Pleno constituyente convocado para el próximo martes 14 de julio.

Es en este pleno cuando se constituirán los órganos de Gobierno de la entidad que según todas las previsiones volverá a presidir Enrique Oliveira, al contar con el respaldo de la mayoría de los vocales, tanto los electos como los designados por la CEOE o los contribuyentes voluntarios.

Enrique Oliveira, llamado a repetir en el cargo de presidente de la Cámara de Comercio. / José Luis Fernández / LZA

La petición de suspensión cautelar, hecha pública a través de un comunicado con el membrete de la Asociación Zamora 10, "se ha formulado mediante un escrito registrado ante la Consejería, una vez conocida la convocatoria de la sesión constituyente de la Cámara. La candidatura considera que dicha convocatoria constituye un hecho sobrevenido de especial relevancia, ya que la constitución de los nuevos órganos de gobierno antes de que se resuelva la medida cautelar podría hacer perder la finalidad legítima del recurso de alzada y generar una situación de muy difícil reparación. En el recurso presentado el pasado 1 de julio ya se solicitó expresamente la suspensión cautelar de la proclamación de electos y de la constitución de los órganos de gobierno de la Cámara, al entender que las presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral exigían preservar la eficacia de la resolución que finalmente adopte la Administración".

Circunstancia sobrevenida

Esta nueva comunicación no modifica ni amplía el contenido del recurso de alzada, sino que pone en conocimiento de la Consejería una circunstancia sobrevenida que obliga, a juicio de la candidatura, a "resolver con la máxima celeridad la medida cautelar interesada antes del próximo martes. La candidatura recuerda que esta petición se produce apenas veinticuatro horas después de que la Asociación para el Desarrollo Empresarial Zamora 10 hiciera pública una declaración institucional en la que expresó su profunda preocupación por las presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral, reclamó a la Junta de Castilla y León el ejercicio efectivo de sus funciones de tutela sobre la Cámara de Comercio e hizo un llamamiento a preservar la legalidad, la transparencia y la neutralidad del proceso".

La candidatura "confía en que la Consejería adopte una decisión antes del 14 de julio, evitando que la constitución del Pleno pueda vaciar de contenido la tutela cautelar solicitada y garantizando que la resolución del recurso de alzada resulte plenamente efectiva".

En caso de que la constitución de la Cámara se produzca sin que previamente se haya resuelto la solicitud de suspensión cautelar, la candidatura anuncia que ejercerá todas las acciones judiciales que resulten procedentes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos y para salvaguardar la integridad del proceso electoral.