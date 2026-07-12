José Delgado, nuevo director de la UNED en Zamora: "Somos referentes nacionales en divulgación e investigación"

Enseñanza de excelencia, investigación y divulgación son los tres ejes sobre los que se sostiene la UNED de Zamora y sobre los que seguirá trabajando su nuevo director, José Delgado, que cuenta con una amplia experiencia en el centro, desarrollando diferentes facetas como profesor, investigador y secretario.

Acaba de asumir la dirección de la UNED de Zamora. ¿Qué significa para usted este nombramiento, desde el punto de vista personal y profesional?

Primero, un reto, pero, sobre todo, una responsabilidad. Es un reto, por todo lo que se prevé de avance, por cómo será el centro en un futuro próximo. Y está también la responsabilidad de mantener, al menos institucional y académicamente, lo conseguido por mis antecesores, Juan Andrés Blanco y Antonio Rodríguez, a los que es de recibo dar las gracias. Para mí, han sido dos grandes referentes, tanto en el plano de la investigación como en la de mi etapa anterior a esta, como secretario de la UNED de Zamora.

¿Le han dado algún consejo para llevar mejor esta nueva tarea?

Más que consejos, de ellos he aprendido muchísimo, han sido como una guía. Y ambos se han ofrecido a echarme una mano en lo que necesite. Pero entiendo que soy yo quien tengo que asumir los éxitos y fracasos, que esperemos que no haya. El camino que se presenta creo que es ilusionante y en esta senda trabajaré.

Historia del Arte, junto a Derecho y Psicología, son las carreras más demandadas

Su trayectoria ha estado ligada a la investigación y la docencia. ¿Qué le aporta cada una de estas facetas para su nuevo cargo?

El motor principal de esta universidad es la enseñanza de excelencia y de calidad y así se va a mantener. Pero no solo hay que centrarse en esto, sino que tenemos en la UNED otros dos pilares igual de importantes, como son la divulgación del conocimiento y la investigación. Y, en ambos, somos referentes a nivel nacional. Nuestras actividades de divulgación tienen ese carácter académico y riguroso de la excelencia universitaria. No vamos a poner en marcha un curso sin más, sino que lo sacamos adelante si vemos que es de interés y tenemos al personal adecuado para desarrollarlo de la mejor manera posible.

José Delgado, en su despacho. / Lucas Anta

Vinculados al territorio

Usted ha investigado durante años sobre el medio rural y el desarrollo territorial. ¿Cómo puede contribuir la UNED al futuro de una provincia tan afectada por la despoblación?

Hablando de despoblación, en la UNED usamos mucho el término de vinculación, principalmente con ese pilar que es la investigación, donde se encuadra la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, que dirige el profesor Juan Andrés Blanco. Y uno de los temas principales ha sido el proceso migratorio. Pero no solo para contar quién y por qué se ha ido, sino para afianzar esos lazos de unión que verdaderamente existen con el territorio, con los ejemplos de los emigrantes que tanto hicieron por sus pueblos, desde instalar los lavaderos hasta pagar las fiestas patronales o la escuela. Mantener la vinculación es esencial, porque muchos pueblos se mantienen vivos gracias a esa gente que, a pesar de estar lejos, viene cada verano y cada vez pasa más tiempo. Es esencial seguir trabajando con esa población vinculada, que les demos a conocer todas nuestras singularidades, porque son nuestros mejores embajadores. Por nuestra parte, nosotros también divulgaremos nuestros paisajes, de Sanabria a La Culebra o las lagunas de Villafáfila, porque tenemos un territorio verdaderamente único. Y lo hacemos por esa vía de la divulgación, con charlas y visitas de expertos, que dan una visión más profesional.

Venimos adaptándonos a las nuevas tecnologías desde hace años con buenos resultados

Hablando del pilar de la divulgación, ¿de qué forma puede avanzar?

Vamos a mantener la UNED Senior, porque consideramos que es uno de los colectivos más agradecidos, llenan las clases en seguida y, además, ellos mismos proponen actividades. Lo que sí que intentaremos es no solapar eventos o, al menos, tener un cronograma más organizado, para que la gente pueda acudir a todo lo que desee, también con la posibilidad de poder acceder en diferido.

Más difusión de la investigación

¿Es lo suficientemente conocida la faceta investigadora de la UNED de Zamora?

Puede que haya mucha gente que todavía no la conoce. Tenemos un repositorio de todas las actividades que realiza el centro que está vinculado a la Cátedra de Población, Vinculación y Territorio que es maravillo. El curso pasado realizamos más de 25 cursos y, en muchos casos, los ponentes hacen pequeñas píldoras de pocos minutos con las singularidades más destacadas de su intervención para guardarlas allí. Debería ser una herramienta que todo el mundo pudiera consultar. Está también el Centro de las Migraciones de Castilla y León, un auténtico lujo, con todo el proceso migratorio a nivel de la región, y el Museo de las Migraciones de Castilla y León de forma virtual. Se llama Emigra y cualquiera puedo acceder y ver esas características que definían el proceso migratorio, con diferentes salas virtuales que vamos actualizando periódicamente.

¿Se ampliará de alguna manera esta área?

Estamos tratando de poder llevar desde aquí el centro de las migraciones a nivel nacional, lo que sería un plus, sobre todo, en cuanto a investigación. Ya nos tienen desde la sede central como referente en este ámbito, pero nuestro propio entorno no nos conoce, a pesar de todo lo hacemos: desde un grupo de innovación docente, que realiza mucha actividad con centros escolares, hasta un equipo de profesionales que publica en revistas internacionales de prestigio nacional e internacional. Los resultados que estamos obteniendo en cuanto a la investigación son muy potentes, pero no les damos la repercusión que merecen.

Formación en crecimiento

¿Puede adelantar alguna novedad en materia educativa de cara al próximo curso en Zamora?

Vamos a poner en marcha un diploma de experto profesional en ciberseguridad, enfocado, principalmente, a pequeñas y medianas empresas. Lo haremos desde el centro de Zamora en exclusividad, con el apoyo del Incibe. Veníamos trabajando ya hace tiempo en esta línea y nos parece muy interesante, porque cada vez hay más ciberataques que obligan a las empresas, sean del tamaño que sean, a estar protegidas. Por eso viene bien este tipo de formaciones, para tener unos criterios y conocimientos mínimos que les ayuden a solventar cualquier problema de ciberseguridad. Se convierte, además, en una salida laboral bastante atractiva.

Pondremos en marcha un diploma de experto profesional en ciberseguridad

¿Habrá más novedades vinculadas a las nuevas tecnologías?

En cuanto a formación académica, se va a impartir el grado de Inteligencia Artificial e imaginamos que tenga una buena acogida, sobre todo sabiendo hacia dónde avanza el mundo. Aunque tenga la dificultad propia de una ingeniería, es importante que nos adaptemos a lo que demanda la sociedad. De ahí también que el año que viene se ponga en marcha, a partir del segundo cuatrimestre o el curso 2027-2028, el grado en Comunicación, porque, igual que ha avanzado la tecnología, lo ha hecho la forma de comunicarnos.

¿La UNED también se está adaptando a las nuevas tecnologías?

Considero que, comparados con otras universidades, venimos adaptándonos paulatinamente desde hace muchos años, lo que nos pone por delante, con buenos resultados. Además, creo que ese carácter semipresencial define un poco nuestra universidad frente a otras. Nuestros alumnos tienen las opciones de acudir a tutorías y recibir clases, pero también acceso a un sinfín de herramientas de plataformas virtuales donde pueden hacer un seguimiento continuo, que facilitan su formación académica, priorizando ese carácter semipresencial que define a nuestra universidad, para que el éxito esté lo más asegurado posible.

Más grados, más oportunidades para los zamoranos

¿Cómo podría seguir creciendo la UNED de Zamora?

Estaría bien apostar por tener el mayor número de grados posibles, aunque, es cierto que, en algún caso, nos frena el tema de disponer de laboratorios que son muy exigentes y costosos, para las carreras más técnicas. Pero sí que apostaremos por ello, con el objetivo de que cualquier zamorano o zamorana tenga la posibilidad de estudiar lo que quiera, sin necesidad de costes por desplazamiento o alquiler de vivienda, sino que, gracias a todos estos avances tecnológicos con los que contamos, puedan seguir las clases estén donde estén.

Aparte de los grados, ¿se ampliará la oferta formativa en algún otro sentido?

Contaremos con los másteres profesionalizantes de la UNED, el de Formación del Profesorado, Abogacía y Procura, Ingeniería Industrial y Psicología General Sanitaria. Lo más importante es que se ha aumentado mucho el número de plazas para dar respuesta a la alta demanda que siempre existía y que, una vez finalizados, dan cabido a llegar a un puesto laboral que de cualquier otra forma no podrías.

La población vinculada son nuestros mejores embajadores

¿Es importante la relación de la UNED con las instituciones de la provincia para este crecimiento continuo?

Tengo que reconocer que tenemos un gran apoyo para cualquier curso y para el funcionamiento de la propia universidad, tanto por parte de la Diputación Provincial de Zamora como del Ayuntamiento de la ciudad o de Caja Rural. Todos ellos se vuelcan cada vez que los necesitamos y tenemos su respaldo, por lo que hay que responder con la exigencia que nosotros mismos nos marcamos, también eso está claro.

Alumnado de los nuevos tiempos

Desde su experiencia como profesor de la UNED, ¿ha cambiado el perfil del alumnado en los últimos años?

Es cierto que la universidad está enfocada a estudiantes de mayor edad, con una situación laboral y familiar más compleja, pero estamos viendo que cada vez más jóvenes se matriculan, porque ven que es una universidad que les puede abrir las puertas a alcanzar su objetivo académico, está dejando de ser una segunda opción. Por ejemplo, para aquellos que no logran la nota de corte para su carrera soñada, porque nosotros no tenemos.

El nuevo director de la UNED de Zamora, José Delgado Álvarez. / Lucas Anta

¿También sigue habiendo esos alumnos que se matriculan, simplemente, por el placer de aprender?

Muchos. Y no solo a nuestra enseñanza reglada, también a ese otro pilar de la divulgación. Una vez jubilados, sin responsabilidad laboral, los hay que se matriculan en la carrera que siempre quisieron hacer. En este sentido, por ejemplo, se apuesta mucho por la Historia del Arte. Junto a Derecho y Psicología, son las carreras más demandadas, en general, en Zamora. Educación Infantil, que se implantó hace pocos cursos, también ha tenido una respuesta muy positiva, como la que esperamos con el nuevo grado de Inteligencia Artificial.

¿Cómo definiría la UNED de Zamora?

Como señalaba mi antecesor, Antonio Rodríguez, es verdaderamente rigurosa y exigente, y requiere de una autoformación y unas capacidades de autoexigencia que no tienen otras universidades. Se ve luego en el alto éxito, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes se presentan a cualquier prueba de oposición, porque ya están entrenados en ese tipo de estudio. También es cierto que esa exigencia hace que mucha gente que empieza a estudiar aquí se frustre porque quiere abarcar más de lo que puede. Por eso, siempre aconsejamos a los nuevos alumnos que se pasen por secretaría para asesorarse, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno, porque lo que queremos es que alcancen el éxito académico y profesional, sabiendo, desde el principio, lo que en verdad pueden asumir.