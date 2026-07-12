La imagen que indigna en un parque infantil de Zamora: decenas de colillas donde juegan los niños en apenas dos metros cuadrados
Un cigarrillo tarda entre 10 y 25 años en degradarse debido a su filtro que no es algodón sino acetato de celulosa, un material plástico que se elimina muy lentamente
La escena se repite en muchas zonas infantiles de Zamora, pero en este caso ponemos la lupa en el parque León Felipe. Un banco, un bordillo, la arena de un parque, una zona de juegos... y justo al lado, decenas de colillas. Son residuos que muchas veces pasan inadvertidos para quien los tira, pero no para quienes después llevan allí a sus hijos.
Una vecina de Zamora ha querido llamar la atención sobre esta situación tras recoger un buen número de colillas en apenas dos metros cuadrados del parque León Felipe, en Zamora capital. Una imagen concreta, pero fácilmente reconocible en muchos otros espacios públicos de la ciudad.
Su mensaje no busca señalar sino invitar a una reflexión sencilla: "Nuestros hijos juegan en estos espacios. Cuidarlos es responsabilidad de todos y los adultos deberíamos ser un ejemplo para los pequeños”, señala la vecina en las redes sociales tras pedir algo tan básico como tirar las colillas donde corresponde.
REACCIONES DE LOS ZAMORANOS EN REDES SOCIALES
"No solo es que es ensuciar. Las colillas son muy peligrosas para los pájaros y otros seres vivos."
"Son contaminantes. Tardan de 10 a 20 años en desintegrarse de ahí que, sobre todo, algunas playas estén prohibiendo fumar. Más allá de ser algo malo para la salud personal."
"Después algunos de esos se llevan las manos a la cabeza si ven un perro. Es increíble."
"Además, está prohibido fumar en parques, pero la policía no hace nada."
"Soy fumadora. Me parece increíble que a estas alturas esté normalizado tirar las colillas al suelo."
"Está tan prohibido fumar ahí como en el interior de un hospital. Misma ley, distinta forma de entenderla."
"¿Viste algún perro? Pues eso, luego hablamos y el humano es el más guarro."
"Está prohibido fumar en muchísimos sitios y más cerca de niños, pero enseñamos colillas y hablamos de la policía. Nosotros tampoco hacemos nada."
"Hay jóvenes y niños que manchan igual o más. La gente incívica es de todas las edades y colores. Menuda educación hay hoy en día."
"Yo fumo y siempre busco una papelera para tirar la colilla y si no, llevo una cajita en el bolso y las meto ahí hasta que llego a casa. Mucho cerdo es lo que hay."
"Una pena, no hay cabeza. Después se prenden fuegos."
"Pero ¿han fumado con niños delante o por la noche, cuando no hay niños que usen el parque? Porque es diferente. Está prohibido fumar en parques, de acuerdo, pero ¿y si no hay niños?"
"Las personas que hacen eso no van a cambiar ni aunque les multen. A lo mejor luego se toman venganza y lo hacen más adrede. No es todo el mundo, pero sí hay garbanzos negros siempre. No adelantas nada poniendo esto aquí. Y, por cierto, deja a los barrenderos hacer su trabajo."
"Pasaros por la Sindical, veréis después de una jornada cómo dejan todo el césped."
"Debe ser algo intrínseco al fumar: dar la última calada y arrojar la colilla con cara de mala uva y frustración."
La ciudadana busca también "no normalizar este tipo de comportamientos" a modo de llamada de atención sobre el civismo. No hacen falta grandes discursos para entenderlo: donde juegan los niños no deberían acumularse colillas.
¿Cuánto tarda un cigarro en degradarse?
Una colilla puede tardar más de una década en degradarse y algunas estimaciones elevan ese plazo hasta 25 años, según el entorno en el que quede tirada. La clave está en el filtro, que no es algodón, sino acetato de celulosa, un material plástico que se degrada muy lentamente.
Además, aunque con el tiempo se rompa o se deshaga visualmente, eso no significa que desaparezca del todo: puede dejar microplásticos y sustancias contaminantes en el suelo o en el agua. De hecho, estudios recientes apuntan a que, incluso tras diez años, parte de las fibras del filtro pueden seguir prácticamente intactas en determinados entornos.
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