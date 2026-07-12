La imagen que indigna en un parque infantil de Zamora: decenas de colillas donde juegan los niños en apenas dos metros cuadrados

"No solo es que es ensuciar. Las colillas son muy peligrosas para los pájaros y otros seres vivos."

"Son contaminantes. Tardan de 10 a 20 años en desintegrarse de ahí que, sobre todo, algunas playas estén prohibiendo fumar. Más allá de ser algo malo para la salud personal."

"Después algunos de esos se llevan las manos a la cabeza si ven un perro. Es increíble."

"Además, está prohibido fumar en parques, pero la policía no hace nada."

"Soy fumadora. Me parece increíble que a estas alturas esté normalizado tirar las colillas al suelo."

"Está tan prohibido fumar ahí como en el interior de un hospital. Misma ley, distinta forma de entenderla."

"¿Viste algún perro? Pues eso, luego hablamos y el humano es el más guarro."

"Está prohibido fumar en muchísimos sitios y más cerca de niños, pero enseñamos colillas y hablamos de la policía. Nosotros tampoco hacemos nada."

"Hay jóvenes y niños que manchan igual o más. La gente incívica es de todas las edades y colores. Menuda educación hay hoy en día."

"Yo fumo y siempre busco una papelera para tirar la colilla y si no, llevo una cajita en el bolso y las meto ahí hasta que llego a casa. Mucho cerdo es lo que hay."

"Una pena, no hay cabeza. Después se prenden fuegos."

"Pero ¿han fumado con niños delante o por la noche, cuando no hay niños que usen el parque? Porque es diferente. Está prohibido fumar en parques, de acuerdo, pero ¿y si no hay niños?"

"Las personas que hacen eso no van a cambiar ni aunque les multen. A lo mejor luego se toman venganza y lo hacen más adrede. No es todo el mundo, pero sí hay garbanzos negros siempre. No adelantas nada poniendo esto aquí. Y, por cierto, deja a los barrenderos hacer su trabajo."

"Pasaros por la Sindical, veréis después de una jornada cómo dejan todo el césped."

"Debe ser algo intrínseco al fumar: dar la última calada y arrojar la colilla con cara de mala uva y frustración."