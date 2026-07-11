Nuevo episodio por tormentas en Zamora para este sábado: nivel amarillo y tarde en alerta por altas temperaturas

Zamora afronta un nuevo episodio de fenómenos meteorológicos adversos con nivel amarillo en la Meseta de Zamora. La previsión apunta a una jornada marcada por el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del sábado.

El aviso se activa por altas temperaturas, con una máxima prevista de 38 grados y una mínima de 19, pero también por tormentas durante la tarde que, en el caso de Sanabria, podrán derivar en granizo y rachas muy fuertes de viento, al igual que ocurriera durante la jornada de este viernes.

La mañana arranca en Zamora capital con ambiente muy cálido, en torno a los 35 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas, mientras que en el tramo de tarde se esperan 30 grados y cielos con algunas nubes. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 21 grados, aunque el ambiente seguirá siendo templado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El viento soplará del sureste por la mañana, con rachas en torno a los 20 kilómetros por hora, y girará a componente sur durante la tarde, cuando podría alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Índice ultravioleta muy alto

El índice ultravioleta también será muy alto, con un valor máximo de 9, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, usar protección solar y prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables.

El índice ultravioleta es una escala que mide la intensidad de la radiación del sol en la superficie terrestre. Dicho de forma sencilla: indica cuánto riesgo hay para la piel y los ojos si una persona se expone al sol sin protección. La escala suele ir de 1 a 11 o más y, en el caso de Zamora, llegará al 9. Cuanto más alto es el número, más rápido puede producirse una quemadura solar y mayor es la necesidad de protegerse. Lo importante es que el índice ultravioleta no depende solo de que haga calor. Puede haber radiación muy alta aunque corra aire o aunque la sensación térmica no parezca extrema. Por eso, con un valor de 9, la recomendación es clara: sol, sí, pero con mucha protección.

Con un índice UV de 9 conviene: Evitar el sol directo entre el mediodía y media tarde.

Usar crema solar de alta protección.

Llevar gorra, gafas de sol y ropa ligera que cubra la piel.

Buscar sombra siempre que sea posible.

Extremar la precaución con niños y personas vulnerables.

Y el domingo...

La previsión deja además un cambio térmico a partir del domingo, con máximas que bajarán hasta los 34 grados y continuarán descendiendo el lunes hasta los 32. Aun así, el calor seguirá presente durante los próximos días, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados en buena parte de la semana.