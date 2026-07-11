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Cultura tradicional

Miguel Elisardo Bueno, el herrero que modela el folclore de Zamora: "Para que existan las obras de arte, alguien tiene que mancharse las manos"

Participantes del proyecto europeo Masks conocen en la capital el taller Arte Feudo, las mascaradas y el Museo Etnográfico

Miguel Elisandro Bueno a las puertas de su taller en el barrio de La Horta.

Miguel Elisandro Bueno a las puertas de su taller en el barrio de La Horta. / J. N.

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La fachada del local del barrio de La Horta, conserva el rótulo "Frigorífico J. Bártulos" en letras rojas sobre fondo blanco, pero si te fijas bien hay otro cartelito pequeñito que pone Arte Feudo, Escultura. Es el taller de Miguel Elisardo Bueno, quien desde niño tuvo curiosidad por las artes manuales: "Cuando veía artesanos trabajando en ferias me quedaba obnubilado".

Aprendió forja en la Escuela de Artes de Salamanca y en Zamora "fui herrero durante un tiempo", pero las dificultades para encontrar un local estable y una vía empresarial viable le llevaron a estudiar Escultura en la Escuela de Artes de Zamora, para acabar montando Arte Feudo. Tras tocar "muchos palos" en el mundo de la escultura "en lo que he dado en recaer es en esculturas relacionadas con el folclore, con el folclore cuanto más cercano mejor", aunque no en exclusiva.

"Hago, por ejemplo, los zangarrones. Tengo hechos al zangarrón de Montamarta, al zangarrón de Sanzoles, y ahora estoy haciendo al Tafarrón de Pozuelo de Tábara. "Son esculturas, son pequeñas esculturas de resina con polvo de mármol. Yo las modelo en barro, en plastilina, hago moldes y saco reproducciones con el fin de poder venderlas a un precio asequible".

Proyecto europeo Masks

Esta fue una de las paradas de la Zamora de la visita internacional vinculada al proyecto europeo MASKS – Unveiling the Arts and Works Behind the Masks-, una iniciativa Erasmus+ centrada en la cultura de la máscara, los oficios artesanos y el patrimonio ritual europeo.

La actividad forma parte de la residencia internacional que la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) desarrolla este mes de julio en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), en Valladolid, y que reúne estos días a estudiantes, artesanos, profesorado y personal técnico de España, Portugal, Italia y Rumanía.

Ángel,

Ángel Haro, Pilar Panero, Miguel Elisardo Bueno y Celedonio Pérez / J.N.

El grupo pudo conocer de cerca la relación entre las mascaradas tradicionales, la creación artesanal y el patrimonio cultural vivo de la provincia. Participaron seis alumnos de la Universidad de Bucarest, cuatro artesanos portugueses del Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (Cearte), tres artesanos de Foacal, cuatro alumnos de la Universidad de Valladolid, además de profesorado y staff de las instituciones socias del proyecto.

Uno de los momentos centrales de la visita era precisamente la actividad prevista en el taller Arte Feudo, donde los participantes tomaron contacto con la escultura, la creación de máscaras y las mascaradas zamoranas.

La sesión contó con la participación de Celedonio Pérez, que compartió su conocimiento sobre las mascaradas y el Zangarrón de Sanzoles; Ángel Haro, de Pozuelo de Tábara, que mostró los trajes del Tafarrón y la Madama; además, claro, de Miguel-Elisardo Bueno González, responsable de Arte Feudo, que explicó distintas técnicas y procesos vinculados a la creación de máscaras y a la labor escultórica.

Un momento de la visita al taller

Un momento de la visita al taller / J.N.

La jornada se completó con una visita guiada por la ciudad y una visita al Museo Etnográfico de Castilla y León, que acoge la exposición temporal “Máscaras. Símbolos de identidad”.

Con esta actividad, Zamora se incorpora al recorrido final de la residencia internacional del proyecto MASKS y refuerza su papel como territorio clave para comprender la vigencia de las mascaradas, no solo como manifestación festiva, sino también como expresión del gran patrimonio cultural vivo del que disponemos en la Comunidad, en general, y en la provincia de Zamora en particular.

La cultura de la máscara

En el grupo estaba también, Pilar Panero, zamorana, profesora de la Universidad de Valladolid e investigadora principal del proyecto y la que promovió la iniciativa ante el Consejo de Europa. La traducción de Masks sería algo así como revelando los trabajos y las artes detrás de las máscaras. "La idea es hacer una formación en máscara partiendo de la artesanía".

"Nos interesa la cultura de la máscara en general, a los profesores que formamos parte de este consorcio, pero lo que le propusimos al Consejo de Europa era hacer una formación en artesanía y máscara, que es lo que estamos haciendo ahora". Tras una formación online se ha hecho una selección de estudiantes de los cinco centros de formación del proyecto, que son tres universidades, Basilicata, Bucarest y Valladolid, por supuesto, y dos centros de formación profesional, Cearcal de Valladolid en Castilla y León, y Cearte, que está en Coimbra, pero que opera también, igual que Cearcal, en un territorio más amplio, en Portugal. Y estos estudiantes de estos cinco centros de formación, sean artesanos o sean estudiantes universitarios, están haciendo movilidades en distintos sitios".

La visita a Zamora era casi obligada "por ser una tierra con muchas mascaradas, y donde además tenemos a Miguel Elisardo, que nos ha recibido fenomenal, y tenemos otra abierta en Braganza, que la organiza Coimbra, pero también en Braganza, porque Tras Os Montes es un territorio muy interesante y porque los socios del proyecto son de Braganza".

La idea, simple: "por ejemplo que mis estudiantes de Arte que entiendan cosas como que para que haya obras de arte, alguien se mancha las manos para hacerlas. Esa es una de las premisas que yo siempre digo en mis clases de Tecnología y Artes Populares, y que ha sido una de las máximas del proyecto".

Participantes europeos conocen de cerca el trabajo artesano y el mundo de las mascaradas de Zamora

Participantes europeos conocen de cerca el trabajo artesano y el mundo de las mascaradas de Zamora / J.N.

Y también para que "estas artes populares y estos trabajos tecnológicos que tanta importancia tienen en el mundo rural y que también son parte de nuestra cultura y de la herencia cultural de miles de millones de seres humanos a lo largo de la historia se valoren. No sé si conseguiremos mantenerlas o no, pero, por lo menos, sí se ha conseguido mirarlas con otros ojos, con el aprecio y no con el desprecio"

Aunque las raíces hacen que Panero tenga una querencia especial por las máscaras zamoranas, "realmente en el proyecto, en la parte que concierne a España, estamos trabajando en otros territorios de Castilla y León también y en otros contextos rituales que no son necesariamente los de nuestras máscaras. Pueden ser también otras, como las del Corpus Christi"

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Aunque fenómenos muy locales y pegados a la tierra, las mascaradas son también, parte de una cultura global: Nuestros socios de Rumanía tienen cosas muy interesantes. En Italia tienen cosas muy parecidas a las nuestras también y, por supuesto, en Portugal, en la zona de Trasos Montes también. En Portugal, por ejemplo, todavía hay que conservar una máscara de una morisqueira muy interesante. Entonces, nosotros eso, por ejemplo, si lo tuvimos, lo hemos perdido".

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