Esta es la hora en la que Zamora entrará en el punto álgido del eclipse solar de este verano: ¿Se hará de noche?

El eclipse solar total cruzará la provincia de Zamora el 12 de agosto de 2026 al final de la tarde y situará a varios puntos del territorio zamorano dentro de la esperada franja de totalidad. Durante unos instantes, el día se apagará de forma repentina, la luz cambiará por completo y el sol quedará oculto cuando ya se encuentre muy bajo sobre el horizonte.

Zamora capital y distintos municipios de la provincia se preparan así para un fenómeno excepcional, tanto por su rareza como por las condiciones en las que podrá observarse. El punto álgido llegará, exactamente, entre las 20:30:37 y las 20:31:17 horas con el sol cerca del horizonte, por lo que la elección del lugar será clave. El eclipse parcial se verá durante más tiempo, desde alrededor de las 19:34 hasta las 21:23.

Espacios abiertos, sin edificios, árboles o elevaciones hacia el oeste-noroeste se convertirán en los mejores miradores para contemplar un eclipse que promete atraer a vecinos, aficionados a la astronomía y visitantes. Eso es clave: no bastará con mirar al cielo, habrá que buscar un lugar con el horizonte oeste-noroeste muy despejado, sin edificios, árboles, lomas o montes delante.

Aquí puedes ver la secuencia completa del eclipse en Zamora:

Secuencia del eclipse correspondiente a Zamora. / Ministerio de Movilidad Sostenible

Y así lo verás en el caso concreto de Zamora capital:

Eclipse en Zamora capital. / Ministerio de Movilidad Sostenible

Los pueblos de la provincia de Zamora

En la provincia, los mejores puntos serán los que queden más centrados dentro de la franja de totalidad y con horizonte despejado. Entre los lugares concretos más interesantes están Castrogonzalo, Fuentes de Ropel, Villafáfila, Tábara-Sesnández y Montamarta. En esos puntos la totalidad rondará aproximadamente entre 45 segundos y minuto y medio, según la ubicación exacta.

¿Anochecerá en Zamora? Estas son las gafas

¿Se hará de noche en Zamora? Sí, pero no como una noche cerrada larga. Durante menos de un minuto, el cielo se oscurecerá de forma muy notable, con una sensación parecida a un crepúsculo repentino: bajará la luz, puede descender la temperatura y, si el cielo está despejado, se podrá ver la corona solar durante la totalidad.

Importante: solo durante la totalidad exacta se puede mirar sin gafas. Antes y después hay que usar gafas homologadas para eclipse. El propio portal especializado recuerda que para las fases parciales son necesarias gafas certificadas ISO 12312-2

Fotografías únicas

Nuestro país es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general. Se da además la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Perseidas, por lo que habrá la oportunidad de permanecer en el lugar de observación del eclipse para disfrutar con la lluvia de estrellas. Además, la baja elevación del eclipse ofrece una oportunidad excelente para obtener fotografías espectaculares, pues será posible captar al Sol eclipsado cerca de monumentos, accidentes del territorio y naturaleza.

Así, el eclipse de agosto no será solo una cita astronómica, sino también una oportunidad para mirar Zamora de otra manera. Durante menos de un minuto, Zamora quedará casi, casi sumida en una noche cerrada. Un instante breve pero difícil de olvidar