El Festival de Indumentaria Tradicional de Zamora pervive en una web

Indufest.com se pone en marcha con la publicación de los contenidos audiovisuales de la última edición celebrada del 27 de abril al 10 de mayo, con galerías fotográficas, vídeos de las pasarelas y presentaciones, reportajes y exposiciones, que se unen a los ya generados por las anteriores cinco ediciones organizadas desde 2021: Camino de Santiago, Con grande halago (2022), Ritual (2023), Florido Jardín (2024) y Galanura (2025).

El Festival Internacional de Indumentaria amplia su extensión multimedia, con más de 30.000 interacciones el pasado año, mediante la creación de este portal bilingüe (español-inglés) optimizado para dispositivos móviles y que además oferta las publicaciones editadas hasta el momento aspirando a convertirse en un foco de comunicación digital en el ámbito etnográfico y un centro digital de documentación del sector de la indumentaria popular bajo la marca indufest.com, señalan los organizadores en un comunicado.

Festival de indumentaria tradicional de Zamora / Cedida

El Festival Internacional de Indumentaria Tradicional Collectio Indufest ha cerrado su sexta edición con un balance de 14.132 asistentes, consolidando su posición de referencia en el ámbito de la etnografía y la tradición textil.

El comité organizador, promovido por la Diputación de Zamora y compuesto por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, la Fundación Caja Rural y la Agrupación Belenista La Morana como entidad organizadora, calificó el resultado de esta edición como "altamente positivo" superando las previsiones de afluencia locales y constatando un claro aumento de los usuarios nacionales e internacionales.

Durante los días comprendidos entre el 27 de abril y el 10 de mayo, se celebraron en Zamora un total de 10 pasarelas y presentaciones, conciertos, exposiciones, con especial afluencia en la jornada del sábado y en los espectáculos de Mayalde, Tres Viejas en la Romería y Danzante que llenaron por completo el aforo del Teatro Ramos Carrión, sede del Festival. La media de asistentes en los desfiles fue de 432 personas, alcanzándose picos en las exposiciones de hasta 915 visitantes en horario de tarde y 312 en el matinal completándose todas las plazas ofertadas en las actividades didácticas programadas.

La edición 2027, el segundo fin de semana de mayo

Los organizadores consideran que estos datos "respaldan elocuentemente las fechas planteadas" pese a la climatología adversa que obligó a resguardar la ubicación del Foro de Artesanos para el interior del Teatro y que se clausuraba con un "inmejorable balance de ventas" y un aumento del número de expositores. Por ello se ha decidido mantener el segundo fin de semana de mayo como marco temporal para la celebración de la séptima edición en 2027 para la que ya se trabajan diferentes propuestas y contenidos.

El evento este año ha contado con la participación de relevantes instituciones y expertos nacionales del sector, entre los que destacan representantes del Museo del Traje CIPE de Madrid, el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, el Museo del Traje de Soria, el centro Espazo Relembra de Lugo, Museos Etnográficos de Lagartera, Torrico y Valdeverdeja, Museo del Traje de Ansó, coleccionistas de Macedonia del Norte y Croacia (países invitados de esta sexta edición) y otras entidades académicas y museísticas de Baleares, Galicia, Aragón, Valencia, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Asturias, así como de países como Francia, Italia, Serbia, Suiza y Portugal gracias a la difusión generada desde la European Festivals Association.

Un momento de la edición 2026 / Cedida

La comisión subraya que el Festival se ha "consolidado como referente en la promoción y difusión del trabajo de investigación y recuperación de los atuendos populares", tanto por el nivel de sus contenidos como por el perfil especializado del público. Destaca la "demanda" de las actividades educativas para escolares y adultos, incluyendo visitas guiadas y teatralizadas o talleres infantiles.

Por otra parte, se fomentará la itinerancia de las exposiciones fotográficas del Festival del 6 al 18 de julio presentes en el Museo Fábrica de Harinas de La Bañeza con "Paisajes Humanos / Human Landscapes", para el mes de noviembre en el GUIMA de Llamas de la Ribera y en diciembre en el Castillo de Puebla de Sanabria, valorándose futuras colaboraciones con festivales internacionales de Grecia, Noruega y el Cabildo Insular de Canarias.

Desde el comité organizador, explica su alma mater, Francisco Iglesias Escudero, se apuesta por reforzar el apoyo para dar continuidad a "una de las citas de referencia del panorama internacional de la moda popular" en la preservación y proyección de un patrimonio inmaterial que se define por su profundo "valor artístico e identitario" con el traje tradicional como "soporte operativo vital y trascendente" de un legado cultural en evolución que “vertebra territorios canalizando líneas comerciales sostenibles”.