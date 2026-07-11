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Música

El director de la Banda de Zamora, segundo en el Concurso de Buñol

Manuel Alejandro López, satisfecho con su participación en el prestigioso certamen de la localidad valenciana

VÍDEO | El director de la Banda de Música de Zamora, segundo en Buñol

VÍDEO | El director de la Banda de Música de Zamora, segundo en Buñol

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El director de la Banda de Música de Zamora Manuel Alejandro López Pérez ha conseguido el segundo premio en el I Concurso Internacional de Dirección de Banda de Buñol, tras la disputa de la fase final, este sábado, a la que llegó entre los tres aspirantes clasificados.

Cierra así "una experiencia que recordaré siempre. Más allá del resultado, ha sido un encuentro musical y humano extraordinario en una ciudad que es puro corazón bandístico", señala el alma mater de la formación musical zamorana.

"Tuve la suerte de dirigir a los músicos profesionales de La Artística y La Armónica, dos formaciones que representan lo mejor de nuestra tradición musical. El repertorio —Coplas de mi tierra de Palau y la Sinfonía de Cámara número 1 de Jose Suñer — fue una celebración de la música en su esencia más profunda", señala Manuel Alejandro López.

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"Gracias a todos los que habéis estado cerca, apoyando y compartiendo esta ilusión. Buñol, su gente y su música quedarán siempre en mi memoria", manifestó el músico una vez finalizado el certamen.

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