El director de la Banda de Zamora, segundo en el Concurso de Buñol

El director de la Banda de Música de Zamora Manuel Alejandro López Pérez ha conseguido el segundo premio en el I Concurso Internacional de Dirección de Banda de Buñol, tras la disputa de la fase final, este sábado, a la que llegó entre los tres aspirantes clasificados.

Cierra así "una experiencia que recordaré siempre. Más allá del resultado, ha sido un encuentro musical y humano extraordinario en una ciudad que es puro corazón bandístico", señala el alma mater de la formación musical zamorana.

"Tuve la suerte de dirigir a los músicos profesionales de La Artística y La Armónica, dos formaciones que representan lo mejor de nuestra tradición musical. El repertorio —Coplas de mi tierra de Palau y la Sinfonía de Cámara número 1 de Jose Suñer — fue una celebración de la música en su esencia más profunda", señala Manuel Alejandro López.

"Gracias a todos los que habéis estado cerca, apoyando y compartiendo esta ilusión. Buñol, su gente y su música quedarán siempre en mi memoria", manifestó el músico una vez finalizado el certamen.