Educación
Un desafío lingüístico a orillas del Duero
Una veintena de alumnos de las nueve provincias de Castilla y León completa una inmersión a los pies de la central de Aldeadávila de la mano de la Consejería de Educación y Fundación Iberdrola. Una cita comprometida con la educación cuyo primer turno ha sido clausurado con una entrega de diplomas celebrada en la jornada de ayer.
G. H.
La Consejería de Educación y la Fundación Iberdrola España han estrechado lazos para distinguir la excelencia académica de los estudiantes de Castilla y León en un nuevo curso de inmersión en lengua inglesa en el que han participado alumnos zamoranos. La titular del área en la Junta de Castilla y León, María Pardo, junto con el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, han entregado los diplomas acreditativos a los veinte participantes de todas las provincias de la región en un acto que ha tenido lugar en la vecina localidad de Villarino de los Aires, a orillas de los ríos Duero y Tormes, en la raya con la Zamora y con Portugal. El objetivo de este programa es ofrecer esta modalidad educativa a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma que hayan destacado por su excelencia académica.
El lugar elegido para el desarrollo de esta iniciativa un año más, que acoge a 40 alumnos, divididos en dos turnos en julio, es la residencia de Iberdrola junto a la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires en Salamanca, un espectacular paraje situado a orillas de los ríos Duero y Tormes, lindando con Zamora y Portugal. Además, los docentes realizarán su estancia formativa en dos turnos durante el mes de agosto. Durante el acto la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha destacado que este tipo de experiencias "refuerzan la competencia lingüística en contextos reales, aumentan la confianza del alumnado para comunicarse en inglés y favorecen la movilidad y la empleabilidad futura. Asimismo, la formación del profesorado contribuye a la mejora metodológica en las aulas y a la difusión de buenas prácticas en la enseñanza de lenguas".
Por su parte, el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, ha destacado que "Iberdrola mantiene un firme compromiso con Castilla y León y con el talento de sus jóvenes. Por ello, impulsa la formación y la excelencia académica como pilares para construir una sociedad más preparada y una nueva generación de profesionales capaces de afrontar con éxito los desafíos del futuro, entre ellos la transición energética".
El curso de inmersión cuenta con profesorado nativo para poder ofrecer un programa intensivo que mejore el nivel de competencia en inglés de los estudiantes de la comunidad y les dote de la confianza necesaria para desenvolverse en las aulas y fuera de ellas. La Consejería de Educación ha realizado la selección en base a sus méritos en la enseñanza de lenguas extranjeras y promoción de la internacionalización, y estos a su vez han elegido al alumnado atendiendo a criterios de excelencia académica, especialmente en inglés.
Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha cosechado una excelente valoración por parte de la comunidad educativa. A lo largo de estos años, ha contado con la participación de 400 alumnos y 168 docentes, consolidándose como una iniciativa de referencia para el fortalecimiento de las competencias comunicativas y el enriquecimiento cultural tanto del alumnado como del profesorado de Castilla y León.
En la edición de 2026, el programa ha contado con la participación de centros educativos de las nueve provincias de Castilla y León, incluyendo institutos y colegios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La selección de los participantes se realiza mediante una convocatoria pública abierta cada mes de febrero, a través de la cual cada centro puede presentar la candidatura de dos alumnos titulares y dos suplentes.
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