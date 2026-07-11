El color de las ventanas paraliza la obra de la nueva oficina de turismo de Zamora y desnuda las políticas exigentes del Casco Histórico

El proyecto para dotar a Zamora de una nueva oficina de turismo de Zamora está actualmente paralizado. "Ahora mismo está parado porque hay problemas con la licencia en la Comisión de Patrimonio y con la licencia en el Ayuntamiento, por lo tanto, estamos esperando a que haya una Comisión de Patrimonio para decidir el color de las ventanas", revela el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

La reforma planteada por la Diputación de Zamora en el Antiguo Palacio Provincial tiene como objetivo la creación de un nuevo espacio de atención turística, gestionado de manera conjunta por la institución provincial y el Ayuntamiento de la capital. El proyecto contempla el diseño de una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo, un despacho independiente, una zona de audiovisuales y espacio wifi, un vestíbulo de acceso con asientos y displays para folletos informativos, además de un almacén con capacidad para depositar cajas de material de oficina y un aseo.

El diputado pone el foco en la burocracia que rodea este tipo de actuaciones en el centro histórico. "Tienen que ser más ágiles porque si esto está pasándonos a las administraciones que no le pasará a un empresario que quiere invertir en el casco histórico o que no le pasará a un vecino que quiere construir una casa", lamenta López de la Parte.

Proyecto cuyas obras "llevan un mes paradas" por el Plan Especial del Casco Histórico a pesar de ser un asunto de importancia para la ciudad. "Esto tiene que ser algo que nos haga reflexionar a las administraciones para poder cambiarlo", opina.

López de la Parte insiste en que se trata de un proyecto conjunto, aunque promovido por la Diputación, para crear una oficina de turismo pensada para ofrecer una mejor atención a los visitantes que llegan hasta la capital. Por ello, reitera que la paralización de la obra por cuestiones estéticas relacionadas con las ventanas y las puertas evidencia la necesidad de revisar el funcionamiento de estos procedimientos para darles mayor agilidad.

Asunto pendiente que espera que se resuelva en la próxima Comisión de Patrimonio, fijándose definitivamente el color de ventanas y puertas, para que la decisión se traslade al Ayuntamiento y pueda avanzarse en la licencia.

Los trabajos, cuya dirección facultativa de la obra corresponde al arquitecto Marco Antonio Martín Bailón, comenzaron a mediados del mes de diciembre del pasado año con el acopio de materiales y las tareas previas para iniciar el proyecto que contempla la adecuación de tres despachos, la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal y adaptar el inmueble a su nuevo uso turístico.

La solución de accesibilidad se articula mediante la apertura de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta, mediante el rasgado hasta rasante del vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII. En este punto se instalará un elevador de doble embarque a 180º, que salvará los 1,51 metros de diferencia de nivel, además de una escalera de acceso al vestíbulo principal.

En la planta primera se reconfigurarán los actuales aseos para crear un espacio técnico destinado a rack y comunicaciones, un baño accesible y un área privada para el personal.

El programa funcional incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo, despacho independiente, zona de audiovisuales y espacio wifi, vestíbulo con elementos informativos, así como aseo y almacén. Asimismo, se prevén mejoras en eficiencia energética, sectorización de instalaciones, restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar su estructura ni el acceso al resto de dependencias.