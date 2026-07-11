El coche más vendido en Zamora es europeo, y la marca más popular, japonesa

El coche nuevo que más compran los zamoranos es el Dacia Sandero, aunque la marca líder es Toyota, en un mercado donde los motores tradicionales de gasolina y diésel bajan de forma estrepitosa en favor de híbridos y eléctricos. Es el resumen de los gustos automovilísticos de los zamoranos de acuerdo a los datos facilitados por Faconauto, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles, que refleja un aumento del 6% en las ventas en la provincia, hasta los 730 automóviles, frente a los 688 del mismo periodo de 2025.

El modelo más vendido fue el Dacia Sandero con 39 unidades, seguido del MG ZS con 25, igual que el Toyota Corolla, por las 20 del Hyundai Kona, las 19 del Tucson que empata con el KIA Sportage y el Toyota C-HR. El Omoda 5 se aúpa al octavo puesto del ránking con 17 unidades, por encima de Dacia Duster y el Mercedes GLC 300 con 16.

Los diez modelos de coche más vendidos en Zamora en el primer semestre de 2026 / J.N.

Por marcas, la que más ha vendido en la provincia en el primer semestre es Toyota, con 83 unidades, seguida de Dacia con 69, KIA con 61, Renault con 56, Hyundai con 52, Mercedes con 46, MG con 42, Mazda con 36, igual que Seat y BMW con 27.

El crecimiento general de ventas se ha basado sobre todo en los clientes particulares, cono 558 automóviles y un aumento superior al 10%, mientras el vehículo de empresa suma 172 unidades con una caída superior al 3%.

De las unidades vendidas los vehículos híbridos y eléctricos suponen 595, es decir superan ya el 81% de cuota de mercado en Zamora. Se siguen vendiendo automóviles de gasolina, 122, aunque son casi un tercio menos de los que se comercializaron en el primer semestre de 2025. La cuota de mercado es de tan solo un escaso 17%.

Y ha desaparecido prácticamente del mapa el turismo diésel, del que solo se vendieron en Zamora 13 unidades en un semestre, el 40% menos que en el mismo periodo de 2025, con una pírrica cuota de mercado del 1,78%.

Un buen año para los vendedores de coches

El análisis de Faconauto a nivel nacional indica que el mercado continúa su tendencia alcista. "Terminamos el primer semestre con casi 650.000 matriculaciones, lo que nos permite ser optimistas de cara a superar con holgura los 1,2 millones de ventas en todo 2026, siempre que no surjan otros factores externos que puedan influir negativamente en el mercado", explica Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.

Ránking de marcas. Primer semestre de 2026. Zamora / J.N.

La tecnología dominante sigue siendo el híbrido convencional, con el 45,5 % del total de las ventas. "Es importante destacar que solo el 3 % de los clientes eligió el diésel, y que los modelos enchufables supusieron el 23,2 % de todas las compras”.

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indicaba que "el mercado ha demostrado un gran dinamismo en el primer semestre, con un buen crecimiento, basado sobre todo a que los tres canales de comercialización han crecido, particularmente, el que atiende los concesionarios, el canal de particulares y también gracias al buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados".

Un crecimiento advierte, que "no se ha hecho sin dificultades, ya que estamos comparando con el primer semestre del año pasado, cuando hubo un crecimiento desmesurado del mercado vinculado al efecto DANA, y no podemos olvidar que en este primer semestre ha habido una crisis energética, tensiones geopolíticas que no parece que hayan afectado al mercado, y también que decir que el sector ha sabido movilizar la demanda".

Si nada se tuerce los vendedores de coches prevén que 2026 sea un gran año para el mercado automovilístico.