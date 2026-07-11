Alarma vecinal por un armario eléctrico abierto en Zamora: "Cualquier niño puede meter ahí la mano y..."

"Cualquier niño puede meter una mano ahí y...". Es la advertencia vecinal en Zamora capital ante el armario de control eléctrico situado en la esquina de la avenida de Requejo con Cardenal Cisneros, junto a la cafetería Venecia, al presentar un estado de "abandono" más que evidente. Los vecinos advierten sobre "el posible riesgo que supone para los viandantes" después de llevar "varios años" en una situación "deplorable y peligrosa", apunta el zamorano Enrique Ventura en referencia a una instalación vinculada al control del alumbrado público, los semáforos y otros servicios eléctricos urbanos.

En ocasiones permanece cerrada, pero otras veces está abierta, como ocurre en la actualidad, con parte del interior accesible y rodeada únicamente por cinta de señalización.

La preocupación principal se centra en el peligro que puede suponer para cualquier persona que pase por la zona, especialmente para los niños. “Creo que es un riesgo importante para cualquier persona curiosa que pueda introducir su mano, sobre todo, los más pequeños”, advierte el vecino, que reclama una actuación antes de que pueda producirse un incidente.

Pintadas y puertas abiertas

El estado del armario no solo genera inquietud por la seguridad, sino también por la imagen que ofrece en una vía transitada de la ciudad. La instalación aparece deteriorada, con pintadas, puertas abiertas y elementos visibles, una situación que, según los vecinos, "no debería prolongarse más en el tiempo".

Ventura Crespo recuerda que las administraciones exigen a ciudadanos, comunidades y empresas cumplir con medidas de seguridad y mantenimiento, por lo que considera necesario que "esas mismas exigencias se apliquen también a los elementos públicos o de servicio urbano", razona. Por ello, "en mi calidad de ciudadano de Zamora y ante la Administración que corresponda, solicito que las medidas de seguridad se cumplan”, insiste en aras de la protección vecinal.