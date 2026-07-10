Zamora 10 pide a la Junta la tutela de las elecciones de la Cámara de Comercio ante posibles irregularidades

La Asociación para el Desarrollo Empresarial Zamora 10 manifiesta públicamente en un comunicado su "profunda preocupación y su más firme condena ante las graves presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, actualmente impugnado mediante el correspondiente recurso de alzada presentado por la candidatura alternativa".

Para Zamora 10, la elevada participación registrada en estas elecciones constituye "un hecho de extraordinaria relevancia. Los empresarios de Zamora respondieron de forma masiva a la llamada a las urnas y expresaron de manera clara su voluntad de participar activamente en la renovación de una institución que debe representar a todo el tejido empresarial de la provincia".

"Especialmente significativo resulta que, según los datos hechos públicos por la candidatura alternativa, más del 70 % del voto presencial respaldó dicha candidatura, obteniendo nueve de las once vocalías decididas mediante voto en urna. Un resultado que demuestra, a juicio de Zamora 10, que los empresarios hablaron con claridad y apostaron mayoritariamente por un proyecto de renovación, transparencia y apertura para la Cámara de Comercio".

Sin embargo, "esa voluntad expresada en las urnas ha quedado gravemente empañada por las numerosas presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral, que han motivado la presentación de un recurso de alzada y que, en caso de no ser debidamente atendidas, podrían ser sometidas al conocimiento de los tribunales de justicia".

Presuntas irregularidades

En este contexto, “miembros de la candidatura alternativa que han interpuesto el recurso de alzada sostienen que las presuntas irregularidades denunciadas presentan una especial gravedad. A modo de ejemplo, afirman que la esposa de uno de los candidatos de la candidatura oficial formó parte de la Junta Electoral durante el proceso".

Asimismo, anuncian que, si la controversia llega a la vía judicial y la correspondiente demanda es admitida a trámite, solicitarán la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para esclarecer la trazabilidad del voto por correo, incluyendo, en su caso, la declaración de las 95 empresas que tramitaron esta modalidad de voto, al entender que la trazabilidad del voto por correo presenta graves anomalías que deberán ser plenamente esclarecidas en sede judicial. Los recurrentes manifiestan igualmente su voluntad de agotar todas las vías legales hasta el completo esclarecimiento de los hechos, interesando, si fuera preciso, la comparecencia de cuantas personas y responsables institucionales pudieran resultar relevantes para la investigación, incluidos aquellos a quienes corresponda ejercer funciones de tutela por parte de la Junta de Castilla y León”.

Hay que tener en cuenta que el presidente de Zamora 10, Alfonso Martín, es uno de los empresarios que encabezan el movimiento alternativo de la Cámara de Comercio, si bien al no salir elegido en su sector no podrá presentarse a la presidencia. Lo mismo pasó al candidato oficialista, Enrique Oliveira, si bien todo parece indica que este representará a otra empresa para tener silla en el Pleno y hacerse de nuevo con las riendas de la entidad. Hay que tener en cuenta que se vota a la empresa, no a la persona, por lo que legalmente Oliveira puede perfectamente ser vocal.

Zamora 10 "solicita a la Junta de Castilla y León que ejerza con toda firmeza las funciones de tutela que la legislación le atribuye sobre las Cámaras de Comercio, garantizando el esclarecimiento de los hechos denunciados y adoptando cuantas medidas sean necesarias para preservar la legalidad, la transparencia y la neutralidad del proceso electoral".

Credibilidad

"La credibilidad de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, la confianza de los empresarios y la propia imagen institucional de la Junta de Castilla y León exigen una respuesta contundente ante cualquier actuación que pueda comprometer la limpieza de un proceso democrático", reza el comunicado

Zamora 10 considera igualmente imprescindible que las personas responsables de velar por el correcto desarrollo de unas elecciones camerales actúen con absoluta imparcialidad. En una institución pública como la Cámara de Comercio no puede existir la más mínima duda sobre la neutralidad de quienes intervienen en la organización del proceso electoral. Cualquier actuación que pueda poner en cuestión esa neutralidad resulta incompatible con los principios de transparencia, objetividad y buen gobierno que deben regir una corporación de derecho público".

Asimismo, la asociación considera que "determinadas prácticas denunciadas durante este proceso responden a formas de actuar propias de otra época y absolutamente incompatibles con la realidad empresarial que hoy demanda Zamora. Las instituciones económicas deben ser abiertas, representativas, transparentes y estar exclusivamente al servicio de los empresarios y del desarrollo de la provincia".

Llamamiento a Eilza y Azehos

Zamora 10 hace un llamamiento público a Eilza (Escuela Internacional de Industrias Lácteas) y Azehos, a la Asociación de Hostelería, "para que manifiesten de forma expresa su rechazo a las presuntas irregularidades denunciadas, defiendan la limpieza del proceso electoral y respalden el derecho de todos los empresarios a unas elecciones transparentes, neutrales y plenamente democráticas".

Zamora 10 reitera su apoyo a quienes han optado por utilizar los cauces legales para defender la transparencia del proceso y confía en que las instituciones competentes actúen con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido.