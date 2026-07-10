"Cuando el verdadero lujo está en lo auténtico". Exquisiteza ensalza el medio rural y los productos zamoranos

"En plena ribera de San Blas, en el corazón de Aliste, la naturaleza marca el ritmo y cada rincón invita a detenerse, respirar y disfrutar de la autenticidad". Escenario sobre el que se presenta la nueva campaña promocional de Exquisiteza, el marchamo que agrupa los productos de calidad de Zamora creados con esmero por los productores agroalimentarios de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza). Misión promocional que busca así reivindicar los valores del medio rural para invitar al consumidor a una "experiencia donde el entorno, la calma y los pequeños detalles convierten cada momento en algo especial".

La puesta de largo de la acción se presentó oficialmente en la Bodega Castro Mendi, ubicada en San Blas de Aliste, "pequeña aldea zamorana donde el tiempo corre más despacio y las prisas no son concebidas", reza en su carta de presentación. Proyecto que surgió en 2012 con la elaboración de sus primeros vinos y que se incluye dentro de Exquisiteza.

Exterior de la Bodega Catro Mendi. / Cedida / LZA

"Lo que queremos con esta campaña es dar visibilidad a proyectos asentados en el medio rural y a los recursos que ofrecen estas comarcas para el desarrollo de pequeñas empresas", explica uno de los socios fundadores de la bodega, David Mendieta. Iniciativa que busca, por tanto, poner en valor tanto los productos agroalimentarios de calidad como el potencial de las zonas rurales de la provincia.

Los vídeos que se difundirán en redes sociales se centran en la vida rural, los paisajes y espacios emblemáticos del entorno, así como las personas vinculadas al territorio. Todo ello, además, con productos integrados en la marca Exquisiteza, sello impulsado por la Diputación de Zamora, para promocionar la producción agroalimentaria de la provincia con el objetivo de aunar fuerzas y contribuir al tejido empresarial y desarrollo de la provincia.

Uno de los elementos más singulares de la campaña es la elaboración de varias recetas por el cocinero Jonathan Garrote en distintos enclaves representativos de San Blas de Aliste. Propuestas gastronómicas en localizaciones emblemáticas del municipio, en las que se integra el producto local y el patrimonio del entorno demostrando que "el verdadero lujo está en lo auténtico".

Presentación del spot publicitario de Exquisiteza en la Bodega Catro Mendi. / Cedida / LZA

Impulso a la marca Exquisiteza con el propósito de seguir reforzando la imagen de calidad de los productos zamoranos y el atractivo del medio rural como espacio de emprendimiento, tradición y futuro del que fue testigo el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien participó en la presentación del spot.