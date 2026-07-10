Unanimidad para salvar la inversión en colegios rurales pese a las críticas al convenio con la Junta por parte de la oposición

La Diputación de Zamora dio este viernes luz verde por unanimidad al convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la reparación, conservación y mejora de los centros escolares de Educación Infantil y Primaria del medio rural durante 2027, un acuerdo que movilizará 300.000 euros para actuaciones en colegios de la provincia. El respaldo de todos los grupos al fondo de la iniciativa no evitó, sin embargo, un nuevo debate entre los portavoces de los grupos.

El acuerdo permitirá financiar obras de mejora en los colegios rurales zamoranos con una aportación de 180.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León y 120.000 euros de la Diputación Provincial, dentro de una línea que se repite cada ejercicio y que, según defendió el equipo de gobierno, "está sirviendo para acometer actuaciones de renovación de ventanas, mejora de aulas, sustitución de sistemas de calefacción y otras obras de conservación en centros del medio rural".

Laura Rivera, portavoz de Izquierda Unida, defendió la utilidad del convenio para la provincia, al considerar que permitirá seguir mejorando las escuelas rurales, pero criticó la forma en la que la Junta tramita este tipo de ayudas. Rivera recordó que los informes de Secretaría cuestionan la procedencia del convenio y reclamó al equipo de gobierno que traslade a la administración autonómica la necesidad de corregir estas deficiencias. Aun así, reconoció la importancia de no perder unos fondos que considera necesarios para el mantenimiento de los colegios del medio rural.

En una línea similar, se manifestó la portavoz del PSOE, Sandra Veleda, quien censuró que se repita "año tras año" un modelo de convenio que llega con "informes desfavorables" tanto de la Secretaría General como de la Intervención Provincial. La socialista reclamó a la Junta de Castilla y León una mayor implicación económica, al entender que la administración competente en materia educativa debería asumir "un esfuerzo mayor" y reducir la carga que soportan tanto la Diputación como los ayuntamientos.

Se trata de "yo invito y tú pagas", subrayó Veleda al considerar que el actual reparto obliga a las entidades locales a asumir una parte excesiva del coste de las actuaciones. "Estamos hablando de la firma de un convenio para dar una subvención entre las administraciones en la que los ayuntamientos tienen que aportar al menos el 20% del coste de la obra ejecutada. Estamos hablando de una inversión de 375.000 euros en total para toda la provincia, de los cuales la Junta de Castilla y León aporta 180.000 euros. El 48% en el presupuesto de 2027, siendo la competente y la titular de educación", argumentó.

Por su parte, David García, portavoz del Grupo Mixto incidió en la frase de "yo invito y tú pagas", para hacer un símil con la financiación autonómica y el reparto de recursos a nivel nacional. "Estas son las consecuencias de unas políticas nacionales que están desmembrando a nuestro país creando zonas privilegiadas de otras que no son y, al final, somos los alcaldes los que tenemos que pagar la papeleta", pronunció.

El diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, fue el encargado de cerrar el debate para defender el valor del convenio y su impacto directo en los colegios del medio rural. "Es una subvención muy importante y que beneficia, fundamentalmente, a los más pequeños de nuestros municipios rurales. Por lo tanto, no podemos dejarla perder y tiene que llegar a nuestros pueblos", expuso.

Intervención que cerró con una invitación a la portavoz de IU para que le acompañe a la próxima reunión con los responsables del gobierno autonómico. "Laura, si quieres, te tomo la palabra, vienes conmigo a la reunión para que puedas ayudarnos a cambiar el convenio y no nos tengas que dar la matraca en el pleno todos los años. A ver si a ti te hacen más caso", señaló. Invitación que entre risas rechazó Rivera. "Gracias por el compromiso de decírselo a la Junta, pero yo no quiero ir. No sé dónde estaré, pero no hace falta que me lleven. Eres más convincente tú seguramente", dijo.

Sesió ordinaria en la que también se adjudicó la gestión del Teatro Ramos Carrión por un periodo de dos años por importe próximo a 1,2 millones de euros y se aprobó la modificación presupuestaria por medio de suplementos de crédito debido a contratación de emergencia de 1,3 millones de euros para licitar el derribo del Puente sobre el río Duero en la carretera ZA-P-2102 que comunica Granja Florencia con la Nacional 122, tras el hundimiento del pilar central de la infraestructura hace unas semanas. Carretera provincial constituye una infraestructura estratégica para las comunicaciones de las comarcas de Toro y Tierra del Vino, ya que enlaza, por un lado, con la carretera N-122 y, por otro, con la carretera provincial ZA-P-1102, a la altura de la Granja Florencia, permitiendo la conexión con Toro a través de Peleagonzalo y con la capital zamorana por Villalazán y Villaralbo.