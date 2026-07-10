El regreso de David García y la paternidad de Eloy Tomé marcan el inicio del pleno provincial

El pleno de la Diputación de Zamora comenzó este viernes 10 de julio de una manera inusual con un tono poco habitual en el que el debate político pasó a un segundo plano para poner el foco en lo humano. El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, abrió la sesión con una felicitación pública al diputado de Zamora Sí, Eloy Tomé, por su reciente paternidad. También dio la bienvenida a David García, diputado por Vox y alcalde de Roales del Pan, que regresaba al pleno tras casi dos años de ausencia como consecuencia de un grave accidente de moto.

Faúndez se dirigió expresamente a García para trasladarle el respaldo de la corporación y animarle en su recuperación. "Bienvenido David, después de muchos meses de sufrimiento, bienvenido a la institución y mucho ánimo para seguir defendiendo tu pueblo y las propuestas de tus vecinos", pronunció.

David García y Eloy Tomé durante la sesión plenaria con el resto de diputados de PSOE e IU. / Alba Prieto / LZA

Tras las palabras del presidente, el primero en tomar la palabra fue Tomé quién se mostró visiblemente sorprendido por la felicitación. Agradeció a Faúndez y al resto de la corporación las muestras de cariño por su reciente paternidad y aprovechó el momento para lanzar un mensaje en clave demográfica. "Es algo muy bonito que sirve de ejemplo para hacer un llamamiento ante la falta de niños en nuestra provincia. Que se anime la gente, que es muy bonito", reiteró.

Tras él, fue García quien agradeció la preocupación y el apoyo recibido durante todo este tiempo de ausencia por parte de todos los miembros de la corporación, aunque quiso tener unas palabras especiales para el presidente de la Diputación. "No me quiero emocionar, pero ha demostrado su humanidad, su permanente contacto conmigo", expuso con la voz entrecortada por la emoción. "Creerme que es bastante duro cuando va todo bien en tu vida y de repente pasa un infortunio", añadió.

David García responde a las preguntas de los medios de comunicación. / Alba Prieto / LZA

El diputado reconoció que incluso había olvidado el funcionamiento del sistema de votación del salón de plenos, tras tanto tiempo transcurrido desde su última asistencia. Regreso en el que prometió intentar "no dar tanta guerra", reiterando su compromiso con el servicio público y con la defensa de los derechos de sus vecinos. Con un 83% de minusvalía y un grado 2 de dependencia, García, lamenta que Inspección de Trabajo lo considere apto para incorporarse a la vida laboral, decisión que ya ha anunciado que recurrirá. "Creo que se está cometiendo abusos, ya no solo con mi historia", apreció ante la prensa antes de ocupar su sitio en el salón de plenos.

Tras las intervenciones, Faúndez volvía a hacer uso de la palabra para dar paso a un minuto de silencio por las víctimas del grave incendio forestal producido en Los Gallardos, en Almería, y trasladar también el pésame de la institución por el fallecimiento de la bombera forestal Rosa Ana Ríos, integrante de la base de Villaralbo.