El Ramos Carrión inicia nueva etapa: adiós a los gastos de gestión en taquilla, más oferta cultural y explotación de la terraza

Mejoras para los usuarios y ahorro económico para la Diputación de Zamora. Estas son algunas de las ventajas que supone el nuevo contrato de concesión de servicios para la gestión y explotación integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El Pleno de la Diputación ha dado luz verde hoy, por 22 votos a favor y 3 abstenciones, la adjudicación del contrato a la empresa Klemark Espectáculos Teatrales, S.A., por importe de 1.183.284 euros (impuestos incluidos), lo que se traduce una baja de 259.745 euros, respecto al presupuesto de licitación que era de 1.443.030 euros. Acuerdo con una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de tres años.

Detalles que ofreció el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, durante el debate. Turno de intervenciones en el que la portavoz del grupo socialista, Sandra Veleda, anunció el voto favorable de su partido calificando el punto de "buena noticia" al tratarse de un contrato que lleva desde 2020 caducado y lamentó que no se hubieran incluido en los pliegos medidas de "discriminación positiva" para hacer más atractivo el teatro para los vecinos de los municipios de la provincia, ya que no es "un teatro con ruedas". Por su parte, Laura Rivera, de Izquierda Unida, criticó también los seis años de caducidad del contrato y rememoró los problemas que provocados por una obra "mal ejecutada". Aunque deseo "mucha mierda" a la nueva etapa que encara que el recinto cultural, optaron por abstenerse durante la votación, "creemos en la gestión pública", justificó Rivera.

Adjudicación que López de la Parte defendió por suponer importantes mejoras y mayores servicios con un coste inferior al del contrato adjudicado hace una década. Entre las mejoras, destacó la ampliación de la programación anual con ocho nuevas jornadas (tres de teatro, tres de música y dos de danza), pasando de 45 a 53 y el incremento del uso gratuito para la Diputación en 17 días adicionales del auditorio que pasa de 60 a 77 días anuales, y de 20 días más de las salas polivalentes, de 30 a 50 días al año. A ello se suman 150 días de uso de la sala de exposiciones y 30 días mínimos para salas polivalentes y terraza, cifra que se amplía con 20 días más ofrecidos como mejora, hasta llegar a 50 días.

Pleno de la Diputación de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Entre las novedades del contrato, el diputado de Cultura puso en valor el mantenimiento de descuentos del 30% para personas con discapacidad, familias monoparentales y familias numerosas, así como rebajas del 10% para personas empadronadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, jubilados y estudiantes de la Universidad de Salamanca.

Otra de las novedades será la obligación de explotar la terraza del Ramos Carrión durante el periodo estival para la promoción de Alimentos de Zamora y servicio de cafetería. Además, ese espacio podrá alquilarse para realizar eventos por un precio máximo de 600 euros.

Además, se prohíbe a la empresa adjudicataria cobrar gastos de gestión por la compra de entradas en taquilla. "La anterior empresa concesionaria lo estaba haciendo, la gente iba a comprar las entradas a la taquilla y se les estaban cobrando unos gastos de gestión. Actualmente, en los pliegos hemos prohibido eso", matizó López de la Parte durante el pleno.

Por último, envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores al recordar que el contrato incluye la subrogación de toda la plantilla. A su juicio, la nueva adjudicación permitirá no solo un "ahorro económico importante para las arcas de la Diputación", sino también un enriquecimiento de la actividad cultural y del uso del teatro por parte de asociaciones, colectivos sociales y congresos que se celebren en la capital zamorana. "Es un día bueno para la provincia, para seguir mejorando los servicios", manifestó.

No obstante, el responsable de la Diputación de Zamora reconoció que "es cierto que este tipo de contratos deben empezar a prepararse con mucha más antelación" para evitar que vuelvan a permanecer caducados durante tantos años, comprometiéndose a comenzar a trabajar con tiempo suficiente en futuros pliegos.