Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros: "Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos"

La calle de los Herreros, la zona de bares por antonomasia de Zamora, vive una nueva etapa de dinamismo ofreciendo una oferta que combina tapeo, tardeo y ocio nocturno. Con una agenda de actividades propia, Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros de la zona, reclama que se ponga "más la mirada en la calle" para incluirla dentro del programa de los grandes eventos de la ciudad.

¿Qué momento vive actualmente la calle de los Herreros?

La calle ha tomado otro rumbo, un rumbo mucho mejor que el que yo encontré cuando llegué a la calle hace cuatro años, que había locales cerrados y el declive era evidente. Ahora mismo solo hay uno cerrado y hemos conseguido que los dos tipos de negocios de hostelería estén funcionando conjuntamente. Ese era un reto porque teníamos esa duda de que la noche y el tapeo, es decir, la restauración se integraran, y se ha sabido integrar muy bien. La gente sale de tarde, ahora que está tan de moda, y se queda, incluso empata tomando una copa por la noche. O, al contrario, sale a cenar y se queda después en la calle. Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos.

¿Cuántos establecimientos pertenecen a la asociación? ¿Es fácil unificar los intereses que pueden tener todos los negocios?

Somos 24 y todos tiramos por la calle, eso es indudable. Al final, ese el concepto que no se tenía y es el objetivo con el que se creó la asociación porque si a un bar le va bien, no hay que tirar a matar a ese bar. Lo que entendemos es que si a uno le va bien, tira más de la gente, mete más gente en la calle. Así que si a ti te va bien, al que está al lado le va bien porque hay gente para todos. Si es algo que tenemos claro en la asociación, es que si en Zamora haces cosas, la gente responde. Se ha visto en los eventos que se han hecho.

¿Cómo está afectando el aumento de los costes a los hosteleros?

Nos afecta porque todo ha subido, no solo ya el producto, sino la electricidad, seguros... todo se ha incrementado y al final tienes que hacer un ajuste de precios para poder mantener los locales abiertos y que a los hosteleros les compense.

¿El consumidor está entendiendo bien ese ajuste de precios?

Sí, la gente lo entiende porque es algo general, es decir, si vas a comprar ahora mismo un kilo de naranjas no vale lo mismo que valía hace un año. Siempre se intenta no subir, pero al final te obligan a tener que hacerlo porque si no estarías gastando el tiempo y tirando el dinero. No obstante, es verdad que en hostelería, y nosotros en la calle cuando se tratan estos temas, intentamos todos ir de la mano para que los precios sean muy parecidos.

¿Han cambiado mucho los hábitos de consumo de los clientes en los últimos años?

En los Herreros hay distintos locales, es lo que tiene esta calle, la variedad que tiene. Eso supone que hay todo un baremo de edades y depende de la edad, tenemos tapeo, tardeos y noche. El hábito de consumo del cliente ha cambiado, pero va sobre todo con la edad. Lo que está claro es que esa pausa que había en la calle después del tapeo se ha cubierto y ahora la oferta de ocio es mayor. Cada cliente lo que busca en la calle lo encuentra porque además en restauración hay una variedad increíble y en la noche hay otra variedad increíble, es decir, hay locales para todas las edades, tanto para estar sentados tomándote una copa o para estar bailando.

Celebración de la Virgen de los Herreros. / Alba Prieto / LZA (Archivo)

¿Qué aporta la zona a la imagen de la ciudad?

A la gente le gusta mucho llegar a una calle y tener esta variedad que tiene. Además, es que está muy céntrica y a la gente le encanta. Hay mucha gente que dice que ojalá en su ciudad tuvieran esa calle porque además no te esperas que en una calle tan pequeña, tan estrecha, haya tanto como hay, porque realmente hay mucho. Cuando comenzamos con el proyecto de la asociación, tomamos el modelo de la calle Laurel de Logroño, porque son calles que la gente busca precisamente por todo eso que ofrecen y es lo que hemos querido hacer en Los Herreros, que ya tenía su nombre, pero que ha cogido mucha más fuerza en el último tiempo con todo lo que se está haciendo.

¿Cree que está suficientemente promocionada desde las instituciones?

Es cierto que no nos ponen ninguna pega para hacer nada, se piden los permisos y se tramitan sin problema ninguno por parte del ayuntamiento, pero sí creo que deberían de mirar un poco más para la calle y lo vemos en San Pedro. La calle queda muerta en San Pedro del todo. Yo entiendo que la fiesta es en la Plaza Mayor, pero ¿qué nos separa de la plaza? Y la calle está completamente muerta, no se mira para hacer, por ejemplo, una charanga dentro de la calle o alguna actividad. Además, todo lo que se ha hecho como la previa de San Pedro, la fiesta de la Virgen de los Herreros o el Vía Crucis está costeado únicamente por los hosteleros. Es cierto que Caja Rural nos ayuda, por ejemplo, asumiendo la mitad del coste de las pañoletas porque supone un dineral, pero la mayoría se hace todo con dinero de los propios hosteleros.

¿Qué proyectos tiene la asociación para mantener el dinamismo en la zona?

Lo primero continuar con todo lo que ya está y lo que ya estaba, que era el Vía Crucis, que ahí hemos tenido que luchar mucho desde la asociación y ponernos duros porque se estaba extrapolando de una manera increíble. El Vía Crucis nació en la calle de los Herreros y poco a poco fue sacándose, pero al final hemos conseguido que eso no ocurra estableciendo unas normas para el que quiera participar lo haga con nuestro vaso y nuestro sello para que no pierda su identidad. La Virgen de los Herreros es otro proyecto que no se puede perder porque es realmente la fiesta de la calle. También, este año por primera vez hicimos la previa de San Pedro, no tuvo el mismo tirón, lógicamente, fue la primera vez y coincidió con el partido del Zamora, pero esperemos que no sea la última, intentaremos sacar más ediciones. La fiesta del Orgullo es algo que se me queda clavado porque a mí ya se me acaba el tiempo en la presidencia. Mi idea fue siempre el hacer algo fuerte en la calle por el Día del Orgullo, pero no ha habido manera de darle forma porque nos pilla con las fiestas de San Pedro. También, se han hecho otras actividades como la fiesta del Oktoberfest y con ganas de seguir haciendo más.

Encontrar personal es uno de los grandes problemas para el sector ¿cómo les está afectando?

Está afectando y mucho a la hostelería. Se sigue pensando que los hosteleros tratan mal al personal o que no pagan y no creo que sea el caso. No se puede generalizar, habrá de todo pero por la responsabilidad que tengo, hablo mucho con el resto de hosteleros y las cosas están funcionando bien en ese aspecto en la calle. Lo que tenemos claro es que la calidad tiene que estar en todo, hasta en el camarero que sirve.

Multitud de personas en la calle de los Herreros. / Alba Prieto / LZA

¿Cómo es la convivencia con los vecinos del entorno?

No tenemos ni un solo problema con ni un solo vecino. En el tiempo que yo tengo constancia no ha habido ni una sola queja por la calle. Se cumple mucho con toda la normativa del tema de ruidos, además de eso se encarga la Policía Municipal de pasar para que las puertas estén cerradas y puedo decir que no hay ninguna queja.

¿Hay alguna mejora urbana que sea prioritaria para la calle?

La limpieza. Es algo que hemos comentado con el ayuntamiento. Se necesita meter una vez al mes un lavado de agua a presión. La limpieza en la calle tiene que ser más fuerte.

¿Qué más medidas creen necesarias para los Herreros?

Principalmente que se ponga más la mirada en la calle, que cuando llegue San Pedro o ciertas festividades se acuerden de los Herreros. También hemos reclamado, muchas veces, el tema de la iluminación navideña. La derivan que lo hagamos nosotros, hemos intentado acogernos a la subvención, pero burocráticamente se hace muy complicado llegar a recibirla. Así que todas las luces de Navidad que se han puesto otros años las hemos puesto los hosteleros, que hemos decorado la calle de arriba abajo.