¿Qué pasa con la Sindical de Zamora? La piscina mediana cerrada y parte del césped en malas condiciones, entre otras deficiencias

De nuevo deficiencias en la piscina Sindical de Zamora. La situación, que han podido constatar los usuarios de la que es la mayor piscina municipal de la ciudad, se detectan desde el comienzo de la temporada veraniega de baño. Por una parte, el vaso de chapoteo mediano, que está justo a continuación de la piscina olímpica semicerrada y que es el más utilizado por niños y niñas, está cerrado, sin poder usarse. Por otra, hay zonas de césped en malas condiciones en el recinto exterior de ese complejo de piscinas municipales ubicado junto a la Ciudad Deportiva.

Ambas situaciones las ha denunciado este viernes en un comunicado el grupo municipal de Zamora Sí, que ha lamentado el malestar entre los usuarios por esas circunstancias, por el deterioro de distintas áreas verdes y por otras deficiencias relacionadas con el estado del recinto.

Por ello, el partido zamoranista pedirá explicaciones al concejal de Deportes, Manuel Alexander, y trasladará el asunto a la próxima comisión informativa de esa área municipal.

Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios, según ha expuesto Zamora Sí, es la situación de la piscina mediana, que permanece cerrada y era un espacio muy utilizado también por personas mayores y otros usuarios para caminar dentro del agua o realizar ejercicios de bajo impacto, una actividad mucho más complicada en las otras piscinas por su mayor profundidad. De hecho, algunas clases de aquagym se desarrollaban en ese vaso y han tenido que ser trasladadas a otro.

A ello se suma, según el grupo municipal zamoranista, la elevada ocupación que se registra en determinadas franjas horarias, reduciendo todavía más el espacio disponible para el baño libre.

Valla que impide el acceso a la piscina mediana, utilizada tanto por niños como por personas mayores para caminar en el agua. / Cedida

Zamora Sí solicitará conocer qué actuaciones se han realizado, si existe algún informe técnico que la justifique y cuándo podrá recuperarse ese espacio para el uso de los bañistas.

Para el grupo municipal, lo ocurrido adquiere especial relevancia porque no es la primera vez. Hace ahora un año, Zamora Sí ya denunció públicamente que la temporada de baño había comenzado con importantes deficiencias, entre ellas el cierre de los vestuarios por obras, la instalación de baños portátiles y la piscina mediana fuera de servicio. Entonces ya reclamó al equipo de Gobierno una mejor planificación de las actuaciones de mantenimiento para evitar que las instalaciones volvieran a iniciar el verano en estas condiciones. Sin embargo, un año después el comienzo de la temporada estival de baño en la Sindical ha arrancado de nuevo con problemas en algunas de sus infraestructuras.

Cierre del vaso principal

A las deficiencias ya mencionadas se ha sumado además más registrada durante la jornada del jueves, según Zamora Sí, que ha explicado que, tras el cierre temporal del vaso principal por motivos sanitarios, numerosos usuarios han denunciado que continuaron accediendo al recinto sin ser informados previamente de que únicamente permanecían abiertas la piscina infantil y la piscina destinada a la práctica de la natación, cuyo uso requiere gorro y gafas.

"La ausencia de información previa volvió a generar malestar entre los usuarios y puso de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión y la comunicación con los bañistas", ha expuesto el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé, que ha admitido que una incidencia puntual puede producirse en cualquier instalación, pero "lo preocupante es que, un año después de haber advertido de la necesidad de mejorar la planificación, volvamos a encontrarnos con un recinto que inicia el verano con nuevas deficiencias y, además, con una gestión de la información a los usuarios claramente mejorable". Para él, la buena gestión consiste en anticiparse a los problemas e informar con transparencia a los ciudadanos, no en esperar a que sean ellos quienes descubran las incidencias una vez han accedido al recinto.

Un derecho de la ciudadanía

Por su parte, la también concejala de Zamora Sí Rocío Ferrero ha puesto el acento en las consecuencias que esta situación tiene para quienes utilizan estas instalaciones. «La Piscina Sindical es uno de los espacios públicos más concurridos del verano y los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de unas instalaciones cuidadas, accesibles y plenamente operativas desde el primer día", ha declarado.

Por todo ello, Zamora Sí pedirá explicaciones en los órganos municipales al concejal del área y le solicitará información sobre la planificación prevista para evitar que esta situación vuelva a repetirse.