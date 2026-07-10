Pleno ordinario
Faúndez: "Yo no me acuerdo de los zamoranos en el exterior porque haya salido una noticia, me acuerdo desde el primer momento que soy presidente de la Diputación"
La moción de IU solicitando que la institución provincial colabore y apoye a los descendientes de emigrantes zamoranos que se acojan a la Ley de Nietos no pasa la urgencia
"Nosotros hemos estado siempre ahí y vamos a seguir estando ahí porque para nosotros son zamoranos más y se lo dice un hijo de la migración". Con estas palabras respondía el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, a la moción presentada por Izquierda Unida para que la institución provincial colabore y apoye a los descendientes de emigrantes zamoranos que se acojan a la Ley de Nietos. Moción que presentó la portavoz del grupo, Laura Rivera, pero que no pasó la urgencia para su posterior debate.
No obstante, el dirigente alistano quiso hacer una aclaración sobre el asunto, asegurando que la institución provincial ya viene prestando apoyo a los descendientes de emigrantes zamoranos que tramitan la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Nietos.
Faúndez recordó que la institución lleva tiempo trabajando con los zamoranos en el exterior y con las Casas de Zamora para ayudar a las personas con dificultades a la hora de conseguir partidas de nacimiento y otros documentos necesarios para acreditar su vínculo con la provincia. "Cuando he estado en Argentina, en esas reuniones de trabajo, me he comprometido con los responsables de las Casas a ayudar a aquellas personas que tenían dificultades para conseguir esa documentación", pronunció.
"Yo no me acuerdo de los zamoranos en el exterior porque ya ha salido una noticia. Me acuerdo de ellos desde el primer momento que soy presidente de la Diputación y mucho antes de llegar aquí. El resto es aprovechar para hacer un brindis al sol, pero no se preocupe que nosotros vamos a seguir trabajando por toda esta gente", concluyó Faúndez.
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