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Salud

Estudiantes de Medicina harán prácticas en centros de salud rurales de Zamora

Universidad, Diputación y Colegio Oficial firman un convenio para el desarrollo de la experiencia

Un acto sobre medicina rural en el Colegio de Médicos de Zamora

Un acto sobre medicina rural en el Colegio de Médicos de Zamora / Victor Garrido / LZA

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Gerencia Regional de Salud, la Universidad de Salamanca, las diputaciones provinciales de Ávila, Salamanca y Zamora y el Colegio Oficial de Médicos de Zamora han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un programa específico de prácticas académicas externas en centros de salud del medio rural. 

Esta alianza institucional permitirá que los alumnos de 4º, 5º y 6º curso del Grado en Medicina de la USAL se formen en entornos no urbanos, integrándose en la actividad asistencial diaria y conociendo de primera mano el funcionamiento de la Atención Primaria en zonas no urbanas. La iniciativa refuerza de este modo la formación práctica, fomenta el conocimiento del territorio y contribuye a mejorar la cohesión sanitaria en provincias con una amplia dispersión geográfica.

El acuerdo responde al interés compartido de todas las entidades por reforzar la formación práctica de los futuros médicos y por fomentar el conocimiento del territorio, especialmente en provincias donde la dispersión poblacional y la estructura asistencial hacen del medio rural un ámbito esencial para garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. La Gerencia Regional de Salud coordinará la distribución de los estudiantes y los periodos de prácticas, asegurando la capacidad docente de los centros y el cumplimiento de la normativa en materia de confidencialidad, protección de datos y seguridad clínica.

Centros de salud rurales

Las prácticas se desarrollarán en centros de salud rurales de Ávila, Salamanca y Zamora, territorios que cuentan con una amplia red de dispositivos asistenciales en el medio rural: cerca del 80% de los centros de salud de Ávila, más del 60% de los de Salamanca y alrededor del 70% de los de Zamora se ubican en zonas no urbanas. Esta estructura permitirá a los estudiantes conocer la actividad diaria de los equipos de Atención Primaria y la importancia del médico de familia en la cohesión territorial y la continuidad asistencial.

La Universidad de Salamanca reconocerá académicamente las prácticas mediante créditos ECTS y garantizará la cobertura del estudiantado con seguro escolar y de responsabilidad civil. Además, coordinará los objetivos formativos y evaluará los informes finales de los participantes, asegurando la calidad académica del programa. Las diputaciones provinciales de Ávila, Salamanca y Zamora aportarán financiación para su desarrollo, colaborarán en la identificación de centros y apoyarán la difusión institucional, además de facilitar la coordinación con los ayuntamientos en aspectos como alojamiento o recursos locales. Todas las instituciones coinciden en que esta iniciativa contribuirá a reforzar la Atención Primaria en zonas rurales y a mejorar la preparación de los futuros profesionales sanitarios.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga expresa hasta un máximo de cuatro años adicionales. Para garantizar su correcta ejecución, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes de todas las entidades firmantes, que se reunirá anualmente para evaluar el desarrollo del programa, resolver cuestiones interpretativas y proponer mejoras.

La cobertura de plazas de médico de Familia en el mundo rural es una de las más dificultosas, y de hecho en la oferta de fidelización para los MIR recién finalizados no se ha elegido ni una sola plaza de las que se ofertaban en centros rurales de Zamora.

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Una de las formas de atraer profesionales a este ámbito es que en las fases previas de formación los estudiantes conozcan la realidad de la medicina rural, en la idea de que a muchos de ellos puede resultarles atractiva.

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