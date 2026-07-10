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Música

El director de la Banda de Zamora, en la final de Buñol

Se trata del prestigioso Concurso Internacional de Dirección

Manuel Alejandro López, director de la Banda de Zamora.

Manuel Alejandro López, director de la Banda de Zamora. / Archivo

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, ha pasado a la final del Concurso Internacional de Dirección de Buñol. "De los 20 participantes iniciales ya solo quedamos tres, y estar entre ellos es un logro muy importante a nivel musical y artístico", señala el alma mater de la Banda de Música de Zamora.

"Buñol es una ciudad musical por excelencia, un lugar donde la tradición bandística se respira en cada rincón, y poder llegar a la final aquí tiene un significado enorme", indicó el músico.

Este sábado Manuel Alejandro López tendrá "la suerte y el privilegio de dirigir a los músicos profesionales de las dos grandes bandas de Buñol, La Artística y La Armónica, un auténtico lujo para cualquier director".

Además, con un fantástico repertorio que incluye las Coplas de mi tierra de Palau y la Sinfonía de Cámara número 1 de José Suñer.

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"Estoy feliz, agradecido y con muchas ganas de disfrutar cada segundo. Zamora estará en Buñol", indica el director.

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