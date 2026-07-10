El director de la Banda de Zamora, en la final de Buñol

El director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, ha pasado a la final del Concurso Internacional de Dirección de Buñol. "De los 20 participantes iniciales ya solo quedamos tres, y estar entre ellos es un logro muy importante a nivel musical y artístico", señala el alma mater de la Banda de Música de Zamora.

"Buñol es una ciudad musical por excelencia, un lugar donde la tradición bandística se respira en cada rincón, y poder llegar a la final aquí tiene un significado enorme", indicó el músico.

Este sábado Manuel Alejandro López tendrá "la suerte y el privilegio de dirigir a los músicos profesionales de las dos grandes bandas de Buñol, La Artística y La Armónica, un auténtico lujo para cualquier director".

Además, con un fantástico repertorio que incluye las Coplas de mi tierra de Palau y la Sinfonía de Cámara número 1 de José Suñer.

"Estoy feliz, agradecido y con muchas ganas de disfrutar cada segundo. Zamora estará en Buñol", indica el director.