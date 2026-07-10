Cuentos eróticos y noches de humor llegan con novedades y un colaborador de "El Hormiguero" para divertir el mes de julio en Zamora

Se han convertido ya casi en un clásico para sobrellevar mejor los calores nocturnos del verano en Zamora. De hecho, el Festival Internacional de Cuentos Eróticos alcanza su decimoquinta edición y el ciclo del humor tiene también a sus espaldas una consolidada trayectoria que le ha hecho contar con un público fiel dispuesto a soltar carcajadas y reírse con los monólogos.

Ambas actividades, presentadas este viernes por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, amenizarán las noches del mes de julio y cuentan este año con algunas novedades.

En el caso de las narraciones orales para adultos subidas de tono, la celebración de los 15 años del evento se conmemora con la novedad de que este año, las puertas para asistir se abren una hora antes y previo al espectáculo se desarrolla una cata-degustación de productos zamoranos en colaboración con PInza (Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora). Además, una de las tres narradoras ha elegido Zamora y este festival para presentar su último espectáculo, por lo que los asistentes tendrán la oportunidad de asistir en primicia a esa narración de cuentos eróticos.

En el caso del ciclo del humor, la novedad reside en los nombres del cartel, con uno de los humoristas especialmente conocido por ser un colaborador habitual con sección propia en el popular programa televisivo de Pablo Motos "El Hormiguero". Se trata de Dani Fontecha, el monologuista que abrirá el ciclo de este año el próximo martes día 14 con un show que bajo el título "Viene a divertirse desde El Hormiguero" contará en tono humorístico anécdotas y sus vivencias en el programa de Antena 3, según ha detallado el coordinador del ciclo, David Carbajo, de Eventos con Corazón.

El espectáculo será a las 22.00 horas en las aceñas de Cabañales con venta anticipada de entradas a diez euros en el café Marlott y La Valenciana Shock y en taquilla a quince.

Los otros dos martes de noches de humor contarán con las actuaciones de Improversados el día 21 con el espectáculo "Épica Vulgaris"; y Jorge Guerra, el día 28 con "Cabreado, pero bien, gracias". Improversados es un grupo de cuatro humoristas y músicos gallegos de Santiago de Compostela que basan su espectáculo en la improvisación y la interactuación con el público, que es quien dirige por donde se desarrolla una función que incluye también la música. Jorge Guerra, por su parte, es un cómico vallisoletano residente en Madrid que expresa en su espectáculo a modo jocoso algunas anécdotas de su vida tras mudarse a la capital de España.

Cuentos eróticos

En cuanto al festival de cuentos eróticos, las citas serán los jueves días 16, 23 y 30 de julio en el patio del Museo Pedagógico de los jardines del Castillo, con inicio de la cata a las 22.00 horas y de la actuación una hora después. Las entradas ya están disponibles en venta anticipada a quince euros en el café Marlene y el coste, de 15 euros en venta anticipada, incluye tanto el disfrute del espectáculo como la cata de productos zamoranos y una consumición bebida.

El organizador Pablo Lorenzo, de Mejor con Arte, ha explicado que la narradora del primer día, Ana Griott, está especializada en cuentos de tradición africana y ya estuvo presente en la ciudad en una de las primeras ediciones del festival. La segunda función la ofrecerá Noelia Camacho el día 23 y será el estreno absoluto de su nuevo espectáculo, que podrán disfrutar "en primicia" los zamoranos. El cartel lo cierra el día 30 Anabel Gandullo, que tiene "una elegancia particular" que asegura que el público lo pasará "estupendamente" durante su actuación.

En total, habrá seis narraciones humorísticas y eróticas para hacer más divertidas y algo más tórridas las noches de los próximos martes y jueves de julio en Zamora.