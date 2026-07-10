El bibliobús escolar aparca en Zamora para reivindicar su función: "Parece mentira que dentro de este espacio pueda entrar tanto"

Sorpresa entre los ciudadanos que estos días pasan por la plaza Claudio Moyano donde un autobús se encuentra aparcado frente a la Biblioteca Pública de Zamora. Curiosos que leen que se trata del bibliobús escolar. ¿El motivo? Darse a conocer. Servicio muy demandado en los pueblos, pero poco conocido entre los más pequeños de la ciudad que se asombran al descubrir todo lo que alberga en su interior.

"Queremos, sobre todo, que se conozca. Es una herramienta más y un servicio más que ofrece la Biblioteca a los ciudadanos, en este caso del mundo rural", explica Paco Pardo, director de la Biblioteca Pública del Estado en Zamora.

La apertura al público del vehículo bibliotecario se extenderá durante el viernes 10 de julio, de 12.00 a 14.00 horas, y el sábado, de 11.00 a 13.00 horas para permitir a los visitantes conocer su funcionamiento y los fondos que alberga. Visitas que dan cuenta de su valor como herramienta de acceso a la cultura, especialmente en el medio rural. "Es la forma más clara de cumplir el mandato constitucional de acceso a la cultura que todos tenemos derecho", comenta Pardo.

Paco Pardo ojea un libro en el interior del bibliobús escolar. / Victor Garrido / LZA

Actividad que coincide con la puesta a punto del bibliobús de cara al nuevo curso para la que es preciso realizar el inventario, la limpieza y la ordenación de los fondos. Propuesta que, sin duda, llama la atención a todos aquellos que nunca se han subido a un bibliobús. "Les gusta bastante y se sorprenden al descubrir todo lo que puede albergar un espacio reducido", valora el director. Desde libros o cómics hasta películas, revistas y materiales destinados a distintas edades. "A algunos les parece mentira que dentro de ese espacio pueda entrar tanto", añade.

Servicio esencial

El bibliobús escolar cumple una función específica dentro de la red bibliotecaria provincial al llevar la lectura y los materiales culturales a centros educativos del medio rural. Actualmente, este servicio atiende a 26 colegios, desde Primaria hasta Secundaria, y también cuenta con una sección dirigida al profesorado, dando apoyo a la comunidad educativa en sus proyectos en torno a la cultura.

El bibliobús escolar funciona con un conductor bibliotecario que presta la colección que el vehículo traslada y dos animadores que realizan sesiones de fomento de la lectura entre los escolares de los colegios visitados y prestan apoyo a los docentes en la selección bibliográfica y en la consulta de documentos para las tareas que tengan programadas.

Una mujer mira los libros en las estanterías del bibliobús escolar. / Victor Garrido / LZA

Según explican los auxiliares de la Biblioteca Pública de Zamora, encargados estos días de mostrar el interior del vehículo, el sistema de préstamo se adapta a la dinámica de los centros. Los alumnos suben por clases, eligen sus lecturas y el profesorado se encarga después de organizar el material hasta la siguiente visita. Además del préstamo individual, el bibliobús también ofrece préstamos colectivos a las aulas en función de las necesidades planteadas por los docentes.

Junto a esa labor de préstamo, el bibliobús escolar desarrolla actividades de animación a la lectura y fomento del hábito lector entre los más jóvenes. "Es una manera de difundir la cultura impresionante", opinan los dos auxiliares. Herramienta, por tanto, básica para garantizar la igualdad de acceso a la lectura y a los recursos culturales.

Vínculo social y cultural

El director de la Biblioteca insiste en el que el valor del bibliobús va mucho más allá del préstamo de libros. En muchos municipios, explica, la llegada periódica de este servicio se convierte en un acontecimiento esperado y en un punto de encuentro para los vecinos. "Cuando llega a algún pueblo, hay gente que va al bibliobús aunque no quiera leer nada, pero sobre todo porque quiere que siga viniendo el bibliobús", declara.

El bibliobús escolar aparcado en la plaza de Claudio Moyano de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Recurso que compara con otros servicios esenciales que vertebran la vida en los pueblos. "Es un vínculo más, como el panadero", indica. "Cuando el servicio del bibliobús funciona bien, con regularidad en las rutas, cada 15 días se visita un pueblo pequeño y no se falta. Entonces, eso es muy agradecer por la gente que vive en los pueblos", subraya. Pieza que es clave para acercar la lectura, la información y la cultura a todas las personas que habitan en el medio rural de la provincia de Zamora.