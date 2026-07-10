21 localidades zamoranas realizan este verano marchas solidarias con los pacientes de cáncer

Veintiuna localidades de la provincia celebran este verano paseos solidarios con los pacientes de cáncer, merced a la iniciativa de Azayca con la colaboración de asociaciones culturales, ayuntamientos, empresas e incluso la farmacia de La Hiniesta, uno de los pueblos que se suma por primera vez a la iniciativa, además de la Fundación Caja Rural de Zamora. En realidad son 23 los paseos solidarios que se llevarán a cabo este año, ya que a los 21 del verano hay que sumar los celebrados en la capital y en Viñas el pasado abril.

Unas localidades, explicó la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, que "se unen con nosotros con un objetivo que es poner de relieve la importancia que tienen los pueblos en la provincia de Zamora, cada una de nuestras localidades. Para Azayca siempre ha sido muy importante el tenerlos presentes y el poderle acercar todos los servicios que nosotros tenemos a aquellos pacientes oncológicos que tienen su domicilio en el entorno rural".

Paseos solidarios verano 2026 de Azayca 19 de julio. 20.30 horas. Cibanal. 26 de julio 10.00 horas. Puebla de Sanabria. 26 de julio. 9.30 horas. La Hiniesta. 1 de agosto. 20.00 horas. Villafáfila. 3 de agosto. 20.00 horas. Cerecinos del Carrizal. 6 de agosto. 21.30 horas. Manzanal del Barco. 7 de agosto. 20.00 horas. Almeida de Sayago. 7 de agosto. 20.00 horas. Bermillo de Sayago. 8 de agosto. 10.00 horas. Aspariegos. 8 de agosto. 20.00 horas. Villalazán. 8 de agosto. 23.00 horas. Villalba de la Lampreana. 9 de agosto. 11 horas. Venialbo. 10 de agosto. 19.30 horas. Villarrín de Campos. 11 de agosto. 20.30 horas. Montamarta. 22 de agosto 11.00 horas. Porto. 22 de agosto. 19.00 horas. San Cristóbal de Entreviñas. 23 de agosto. 11 horas. El Piñero. 30 de agosto. 19.00 horas. Fresno de la Ribera. 5 de septiembre. 11.00 horas. Villanueva del Campo. 27 de septiembre. 19.00 horas. Villaralbo. 10 de octubre. 10.00 horas. Corrales del Vino.

De la Higuera agradeció a los representantes municipales, que acudieron a la presentación en la sede, "por traer ese sentimiento de solidaridad de los pueblos de nuestra provincia de Zamora. Y decía que es importante, en primer lugar porque nos permite acercarnos a todas las localidades y poder ofrecer todos los servicios que Azayca tiene para dar respuesta a las necesidades que se le plantean a los pacientes oncológicos cuando se enfrentan precisamente a un diagnóstico tan duro como es el cáncer".

Mencionó el transporte social, que permite a los pacientes con cáncer acceder a los tratamientos en el hospital en taxi, de forma cómoda, ya que en muchos casos no disponen de un transporte público adecuado. "Solamente el año pasado hemos recorrido más de 26.000 kilómetros en la provincia de Zamora, en un servicio que se puede llevar a cabo gracias a la Diputación y a los socios. Es llevarles el transporte cuando más lo necesitan, cuando salen de un tratamiento oncológico que siempre es duro y poder regresar a sus domicilios de la forma más cómoda y sin esperas. Por eso para nosotros el hacer estas actividades en cada uno de los pueblos es ofrecer esa oportunidad que tienen de contar con esos servicios que tanto necesitan".

La presidenta puso el acento en un segundo momento importante, el de la escucha. "Azayca es una asociación solamente de la provincia de Zamora y escuchar las necesidades que tengan para nosotros se presenta como una oportunidad también de poder dar respuesta precisamente a esas necesidades. El tener aquí alcaldes, concejales, representantes de la sociedad cultural de cada uno de nuestros pueblos es también recoger esas necesidades que tienen".

La importancia del ejercicio

Otro objetivo de los paseos es "hacer una actividad saludable. Es llevar esas campañas de prevención que hacemos a lo largo de todos los años, a cada una de las localidades diciendo lo saludable que es el ejercicio físico. Ejercicio físico, ejercicio terapéutico que ya venimos haciendo en seis localidades de la provincia de Zamora y en todo su entorno.

"Pretendemos, prosiguió De la Higuera, poder llegar a todos ellos, a todos los pacientes, porque está científicamente demostrado que mejora la calidad de vida, que en algunos casos evita recidivas y que en todos ellos los efectos secundarios son menores. Por eso para nosotros hacer una actividad física es también transmitir este sentimiento de lo importante que es tanto con respecto a prevención como con respecto a apoyo al tratamiento esa actividad física".

Y por último "es un día de fiesta para el pueblo, porque es compartir vida, es compartir camino, es compartir en definitiva las penas y las alegrías que a las localidades. Por eso para Azayca es muy importante darles las gracias presencialmente aquí a todos ellos y siempre en el marco de la solidaridad. Yo creo que estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial, momentos en los que parece que somos cada vez más individualistas y hacer gestos de solidaridad, gestos de ponernos al lado de quien sufre, al lado de las personas más vulnerables es una función social que todos debemos de compartir y que todos debemos de asumir y de llevarla a cabo en el día a día".

"Son gestos de solidaridad, son gestos de compartir, son gestos de empatía y eso se da también en el camino, en el camino que hacemos. Y para nosotros tan importante como los recursos que podamos obtener de estas actividades, tan importante o más, son estos valores que queremos transmitir y este sentimiento de estar al lado de", explicó la presidenta.

Recaudación y servicios

La recaudación va destinada "directamente a los servicios de apoyo que Azayca hace y que cada día ampliamos y mejoramos con la ayuda de todos. Es otro de los valores que queremos transmitir. Ese esfuerzo colectivo de cada uno de ellos, ese esfuerzo que de verdad es grande en cada una de las localidades. Me decía ahora una de las voluntarias que a veces estoy sola, no hay nadie que me pueda ayudar, porque es verdad que nuestros pueblos tienen poca gente. Así que muchísimas gracias a todos ellos".

Por parte de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos respaldó una actividad que "promueve el bienestar, que promueve la actividad física y que además ese complemento de solidaridad al que todos debemos sumarnos y debemos apoyar para que los proyectos que se realizan desde la asociación continúen en su día a día y además, pues, mejoren el beneficio tanto de los pacientes como de las familias".