Zamora logra el séptimo juez de instrucción

El Ministerio de Justicia ha creado la plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora, según aparece publicado en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, que constituye quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.

El cambio del modelo judicial hace que crear una plaza de juez no sea lo mismo que crear un juzgado completo. De momento, explicaron fuentes conocedoras del proceso, la nueva plaza de juez de Zamora, la séptima no se cubrirá hasta dentro de un año, o sea el 1 de junio 2027 y por el momento se desconoce qué otro personal vendrá asociado al nuevo juez (letrado, gestores, tramitadores o auxilio). Precisamente uno de los motivos de la conversión de los antiguos juzgados en tribunales de instancia es poder crear plazas de jueces sin necesidad de la dotación completa de un juzgado, debido a que la tramitación de los asuntos se hace mediante un servicio común.

Asi quedan los tribunales de instancia (lo que antes eran los juzgados) de Zamora / Ministerio de Justicia

Lo lógico es pensar, claro, que si se dota de un nuevo juez, como habían reclamado al Ministerio los magistrados zamoranos, porque hay mucha carga de trabajo, este venga acompañado de más personal, pero en el decreto no lo especifica.

Es el único cambio que trae a la provincia la lluvia de jueces anunciada por el Ministerio de Justicia.

Así quedan los juzgados de Zamora

Así las cosas, la provincia de Zamora queda con cinco tribunales de instancia. En cuatro de ellos no hay ningún cambio. Así, continúan vigentes el Tribunal de Instancia de Toro, con sección civil y de instrucción y competencia en materia de violencia sobre la mujer, servido por un juez. En idéntica situación están el Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria y el de Villalpando.

El Tribunal de Instancia de Benavente, sección civil y de instrucción, queda como está, con dos plazas servidas por jueces y conocimiento de los casos de violencia sobre la mujer.

El cambio se produce en el Tribunal de Instancia de Zamora, en concreto en la sección civil y penal que pasa de seis plazas a siete, servidas por magistrados y con competencias en violencia sobre la mujer y mercantil. Las otras cinco plazas de este tribunal de instancia aunque todas ellas con un ámbito de actuación provincial siguen sin cambios: sección de lo Penal, sección de Menores, sección de lo Contencioso Administrativo y sección de lo Social, esta última con dos plazas. Todas las plazas del Tribunal de Instancia de Zamora, doce en total, son de magistrado.

En total Zamora provincia gana una plaza judicial y pasa de 16 a 17 y mantiene los cuatro puestos de magistrados de la Audiencia Provincial.

Aspiraciones mayores

La creación de la plaza judicial es un pequeño alivio para la situación de los juzgados de Zamora, aunque no colma las aspiraciones del Decanato plasmadas en la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En ella los juzgados zamoranos pedían además que se cree un Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, al asumir ese tribunal también los delitos contra la libertad sexual. En la nómina de peticiones los magistrados también reclaman crear dos juzgados mixtos, o al menos uno si se atendiera la petición del específico de Violencia sobre la Mujer.

En materia de creación de órganos judiciales, apuntan también a la necesidad de ese segundo Juzgado de lo Penal, siendo "absolutamente imprescindible", y en caso de que no se atienda esa petición "establecer el refuerzo" pedido de un magistrado y tres funcionarios, con el fin de que los señalamientos puedan efectuarse, como muy tarde en cinco o seis meses, y no varios años después de llegar los casos, como ocurre ahora.

En materia de personal, la judicatura zamorana reclama igualmente el refuerzo en la Oficina del Decanato con al menos dos trabajadores más, un funcionario del cuerpo de tramitación y uno de auxilio judicial, necesidad que se ha visto agudizada con el expediente digital que hace necesario escanear numerosos documentos para incorporarlos a él.