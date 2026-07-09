Zamora busca ser referente en turismo de congresos académicos mediante un acuerdo con la USAL y la Fundación General de la Universidad

Un convenio suscrito entre la Universidad de Salamanca, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Zamora impulsa que esta ciudad pueda convertirse en referente en la celebración de congresos académicos.

El convenio rubricado tendrá validez durante tres ejercicios, entre 2026 y 2028, con el objetivo de impulsar la actividad científica, cultural y económica de la ciudad de Zamora, según ha indicado este jueves el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.

El Consistorio zamorano y la USAL aportarán conjuntamente durante esos tres años un total de 60.000 euros para financiar encuentros académicos que se celebren en Zamora. Se trata de un acuerdo firmado a tres bandas que busca la colaboración estratégica para promover y apoyar la celebración de congresos científicos, académicos y culturales.

El acuerdo lo han suscrito el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; y el director-gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González.

Con este marco jurídico, las tres instituciones se alían para potenciar la transferencia del conocimiento académico directamente al ámbito económico y social de la ciudad.

Para la consecución de estos objetivos, tanto el Ayuntamiento de Zamora como la Universidad de Salamanca aportarán una financiación anual de 10.000 euros cada uno durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028, sumando una partida global de 60.000 euros destinada a ayudas directas para la organización de los eventos.

Además del respaldo económico, la colaboración contempla una importante aportación de infraestructuras que se concretan, por parte del Ayuntamiento de Zamora, en la puesta a disposición del convenio instalaciones municipales idóneas para albergar estos encuentros, además de coordinar acciones de acogida y turismo para los congresistas y de difundir información sobre los congresos que se celebren en la ciudad.

A ello se suma que la Universidad de Salamanca cederá sin coste alguno para las arcas municipales los espacios y aulas del Campus Viriato de Zamora , además de aportar el capital humano y el comité de expertos que coordinará el diseño científico de los programas.

El "rol operativo clave" de la Fundación General de la USAL

La Fundación General de la USAL asumirá por su parte, un rol operativo clave en el convenio, ya que se encargará de forma íntegra de la gestión económica, financiera y de la tramitación de los pagos de las distintas convocatorias que se lancen en el marco de este acuerdo, garantizando una ejecución técnica ágil y un control exhaustivo del destino de las ayudas.

Con este acuerdo, Zamora refuerza su posición en el mapa del turismo de congresos y el ámbito universitario, dinamizando el tejido empresarial, hostelero y comercial de la ciudad a través del conocimiento y la cultura, han resaltado desde el Ayuntamiento de Zamora.