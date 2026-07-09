Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro

Zamora bate el récord de los últimos años en el censo de empresas del término municipal que tienen que pagar el IAE, un impuesto que únicamente abonan las empresas que facturan más de un millón de euros. El incremento del número de sociedades que deben abonar el Impuesto de Actividades Económicas en el último quinquenio y, aún mayor, de la cuantía que deben abonar en función de sus ingresos, ya que el gravamen no ha variado, son datos que ha puesto de relieve el Ayuntamiento de Zamora como síntoma del crecimiento del músculo empresarial de la ciudad.

El análisis del último lustro, recopilado por la Concejalía de Recaudación, Rentas y Hacienda que tiene al frente al edil Diego Bernardo, revela que el número de empresas del término municipal de Zamora a las que se cobra el IAE se ha incrementado en 76 entre 2020 y 2025, hasta alcanzar las 761, sin que en este tiempo haya variado el criterio de que solo pagan ese gravamen las empresas que facturan más de un millón de euros.

Al igual que ese criterio no ha variado a nivel nacional, el Ayuntamiento de Zamora tampoco ha cambiado en el último lustro el suyo respecto al tipo impositivo que se debe abonar. Pese a ello, la recaudación se ha incrementado en el periodo analizado en un tercio más, síntoma de la mayor facturación de las empresas de la ciudad que tributan el IAE.

Recaudación

Según las cifras aportadas, en el año 2020 la cantidad recaudada por este concepto fue de 2,6 millones de euros, importe recaudatorio que se ha ido incrementando progresivamente hasta alcanzar más de 3,5 millones de euros en 2025. Ese aumento, cifrado porcentualmente en el 35,5% por el Ayuntamiento de Zamora, "lo que indica un aumento equivalente de la actividad económica que se desarrolla en Zamora, ya que no se ha producido incremento en el gravamen", han apuntado desde la Concejalía.

Francisco Guarido y el concejal Diego Bernardo,. / Alba Prieto (Archivo)

También se ha contabilizado un mayor número de empresas que cuentan con una facturación superior al millón de euros, que han pasado de 685 en 2020 a 761 en 2025, lo que supone un incremento del 11,1%.

Sin aumento de impuestos

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha hecho por ello un balance positivo de estas cifras que indican que en los últimos cinco años la actividad empresarial del municipio se ha incrementado en más de un tercio y ha resaltado el valor de este incremento "teniendo en cuenta que durante todo este tiempo se han mantenido los gravámenes a las empresas, sin que se haya producido un incremento en los impuestos que deben pagar a las arcas municipales”.

El responsable municipal ha comparado estos datos con la evolución de las cifras de desempleo en el mismo período, indicando que la tasa de paro en Zamora en el año 2020 se situaba en cerca del 18% de la población activa, cifra que a final de 2025 había descendido hasta el 12,5%..

También se ha producido un incremento en el número de afiliaciones a la Seguridad Social en este lustro, pasando de 26.611 a principios de 2020 hasta las 29.988 registradas al finalizar el año pasado. Es decir, el aumento permite que los afiliados, pese a las circunstancias demográficas de Zamora, se acerquen a los 30.000 en un municipio que ronda los 61.000 habitantes.

Diego Bernardo (IU) ha asegurado que estos datos positivos animan el equipo de Gobierno municipal a seguir trabajando con los mismos criterios que se viene haciendo hasta ahora, para que la línea ascendente de la actividad económica y la reducción del desempleo sigan el mismo ritmo de incremento que en los últimos años.