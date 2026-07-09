Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha lamentado el recorte de la financiación de planes de empleo ejecutados por los ayuntamientos por parte de la Junta de Castilla y León.

Al respecto, Novo ha explicado que en el pasado los planes de empleo llegaban a suponer la contratación de hasta un centenar de trabajadores por parte del Consistorio zamorano, algunos para seis meses y otros para un año, tiempo en el que los contratados dejaban engrosar las listas del paro. Además, esos planes permitían acometer actuaciones, como obras en centros escolares, sin la carga de tramitación burocrática que suponen las contrataciones ordinarias de obras.

Sin embargo, actualmente, los planes que ejecuta el área de Obras con financiación autonómica apenas suponen una decena de puestos de trabajo, pese a que el Ayuntamiento se acoge siempre al máximo que permite cada convocatoria. De hecho, los datos del Planiel de 2026 indican que el Ayuntamiento de Zamora va a contratar solo diez personas a través de ese plan: dos oficiales de obras, dos peones del cementerio, dos auxiliares de biblioteca, un licenciado en Derecho, un arquitecto técnico, un oficial electricista y un conserje.

El concejal Pablo Novo, en rueda de prensa. / Lucas Anta (Archivo)

Novo ha hecho un llamamiento por ello a la Administración autonómica para que recupere los planes de empleo porque eso no solo redunda en la reparación y ejecución de pequeñas obras en los centros educativos, sino también en otros trabajos municipales y además es "fundamental" para el empleo.

Llamada a la sensatez

Por ello, "es importante llamar a la sensatez, y no solo para Zamora, sino para todos los municipios", ya que la situación que sufre el Consistorio zamorano a raíz del recorte en los planes de empleo que ejecuta la Administración local se extiende al conjunto de Castilla y León.

El edil ha señalado que, aunque existe coordinación con el Gobierno autonómico a la hora de planificar las obras en colegios que debe ejecutar cada Administración, debido a que el Ayuntamiento acomete obras puntuales y reparaciones y la Junta los trabajos estructurales y las reformas en profundidad, ese entendimiento "no está reñido, en términos políticos, con la recuperación de unos planes de empleo que consideramos fundamentales para toda la comunidad", ha concluido.