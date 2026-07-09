Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa de año Banco SabadellDespilfarro de agua en SanabriaFromago 2026: así seráAsovino Joven: el futuro del ovino en ZamoraActualidad del Zamora CF
instagramlinkedin

Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

El concejal Pablo Novo lamenta el recorte en la financiación de esos programas laborales que afectan a Zamora y otros municipios

Obras municipales en Peña Trevinca.

Obras municipales en Peña Trevinca. / J. N.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ferreras

Zamora

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha lamentado el recorte de la financiación de planes de empleo ejecutados por los ayuntamientos por parte de la Junta de Castilla y León.

Al respecto, Novo ha explicado que en el pasado los planes de empleo llegaban a suponer la contratación de hasta un centenar de trabajadores por parte del Consistorio zamorano, algunos para seis meses y otros para un año, tiempo en el que los contratados dejaban engrosar las listas del paro. Además, esos planes permitían acometer actuaciones, como obras en centros escolares, sin la carga de tramitación burocrática que suponen las contrataciones ordinarias de obras.

Sin embargo, actualmente, los planes que ejecuta el área de Obras con financiación autonómica apenas suponen una decena de puestos de trabajo, pese a que el Ayuntamiento se acoge siempre al máximo que permite cada convocatoria. De hecho, los datos del Planiel de 2026 indican que el Ayuntamiento de Zamora va a contratar solo diez personas a través de ese plan: dos oficiales de obras, dos peones del cementerio, dos auxiliares de biblioteca, un licenciado en Derecho, un arquitecto técnico, un oficial electricista y un conserje.

Pablo Novo. Renovación de parterres en Peña Trevinca. Ayuntamiento de Zamora

El concejal Pablo Novo, en rueda de prensa. / Lucas Anta (Archivo)

Novo ha hecho un llamamiento por ello a la Administración autonómica para que recupere los planes de empleo porque eso no solo redunda en la reparación y ejecución de pequeñas obras en los centros educativos, sino también en otros trabajos municipales y además es "fundamental" para el empleo.

Llamada a la sensatez

Por ello, "es importante llamar a la sensatez, y no solo para Zamora, sino para todos los municipios", ya que la situación que sufre el Consistorio zamorano a raíz del recorte en los planes de empleo que ejecuta la Administración local se extiende al conjunto de Castilla y León.

Noticias relacionadas y más

El edil ha señalado que, aunque existe coordinación con el Gobierno autonómico a la hora de planificar las obras en colegios que debe ejecutar cada Administración, debido a que el Ayuntamiento acomete obras puntuales y reparaciones y la Junta los trabajos estructurales y las reformas en profundidad, ese entendimiento "no está reñido, en términos políticos, con la recuperación de unos planes de empleo que consideramos fundamentales para toda la comunidad", ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
  2. Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
  3. Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
  4. Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
  5. El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
  6. Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados
  7. ¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora? Así están las opciones a diez días de ratificarse la cabeza de lista
  8. La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo

Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro

Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro

El AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retraso en el tren de la mañana: la paciencia de los usuarios, al límite

Una agresión sexual y dos mordeduras de perros, incidentes más graves sufridos por peregrinos en Zamora en 2025

Una agresión sexual y dos mordeduras de perros, incidentes más graves sufridos por peregrinos en Zamora en 2025

IU pide a la Diputación un mayor apoyo con los descendientes de emigrantes zamoranos que se acojan a la Ley de Nietos

Consulta las notas de corte de las carreras universitarias del Campus Viriato de Zamora

Consulta las notas de corte de las carreras universitarias del Campus Viriato de Zamora

El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración

El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración
Tracking Pixel Contents