IU pide a la Diputación un mayor apoyo con los descendientes de emigrantes zamoranos que se acojan a la Ley de Nietos

Izquierda Unida presentará en el próximo pleno de la Diputación de Zamora una moción para que la institución provincial colabore y apoye a los descendientes de emigrantes zamoranos que se acojan a la Ley de Nietos. "Dada la trayectoria de colaboración de esta institución con los descendientes de emigrantes de la provincia de Zamora, y puesto que la Ley de Nietos favorece sus derechos porque los hijos y nietos de exiliados zamoranos son un zamorano más, desde el grupo de IU proponemos al pleno que apoye la Ley de Nietos que favorece los derechos de nacionalidad de descendientes de los emigrantes españoles, y, por lo tanto, zamoranos", explica la portavoz del grupo, Laura Rivera.

Asimismo, solicitarán que la institución exija el cumplimiento de la norma "con garantías suficientes del desarrollo y tramitación de la ley" y se comprometa a colaborar y apoyar a las personas descendientes de emigrantes zamoranos que opten a acogerse a la Ley de Nietos, como viene haciendo históricamente con los hijos y nietas de emigrantes a través de programas como la operación Añoranza y Raíces, mediante la relación estrecha con las Casas de Zamora en distintos países, y estableciendo nuevos cauces necesarios para hacerlo.

Rivera recuerda que "Zamora ha sido desde hace siglos tierra de emigrantes, fundamentalmente por falta de trabajo; es decir, por motivos económicos". De los pueblos a las ciudades, de la provincia zamorana a otras provincias más industrializadas de España, y desde España a otros países de Europa y de América, durante años han emigrado los zamoranos y se ha reducido la población. "Desde las zonas rurales de Zamora hubo un fuerte movimiento migratorio hacia países de Latinoamérica como Cuba y Argentina fundamentalmente, y otros países de América del Sur", detalla.

En este sentido, expone que desde el año 1995, la Diputación de Zamora estableció la llamada Operación Añoranza, con el fin de fortalecer lazos con los descendientes zamoranos en el exterior, fomentar el sentimiento de pertenencia y ofreciendo la oportunidad de reconectar con la tierra de sus raíces familiares manteniendo viva la memoria de generaciones pasadas. Posteriormente, la operación Añoranza se amplió a la operación Raíces, para vincular a las personas descendientes de los emigrantes zamoranos que no conocían la tierra de sus antepasados.

"La colaboración de la Diputación de Zamora con los emigrantes y las Casas de Zamora en los países iberoamericanos, ha permitido durante 31 años facilitarles el conocimiento de los pueblos de esta provincia mediante viajes. Pero sobre todo considerarlos como un zamorano o zamorana más, pudiendo optar a ciertas ayudas como becas de estudio o prácticas de trabajo algunos años", desarrolla el grupo en su moción.

La provincia de Zamora se ha enriquecido así con los programas Añoranza y Raíces de intercambio cultural con los descendientes de emigrantes zamoranos, con los que se pretende, "el reconocimiento a la ciudadanía zamorana en el exterior posibilitando el reencuentro con la provincia y familiares, así como la participación en la vida social y cultural de la provincia de Zamora".

Hace cuatro años, y en desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, se aprobó en España la denominada "Ley de nietos", por la que se permite reconocer la nacionalidad española a quienes cumplan alguna de las siguientes condiciones: ser hijos o nietos de españoles de origen exiliados por razones políticas, ideológicas, o de creencia y orientación e identidad sexual; ser descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; o ser hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad por la anterior Ley de Memoria Histórica. También podrán acogerse aquellos que, siendo hijos de españoles nacidos en España, hubiesen adquirido la nacionalidad no de origen según el Código Civil, y ahora deseen convertirla en nacionalidad de origen. "En definitiva, para ser considerados como un español o española más, de la misma manera que reconocemos en la operación Raíces a un zamorano o zamorana más", afirma Rivera.

Ley de nietos que "ha tenido recientemente una contestación política más que social, derivada de las dudas que se siembran por algunos partidos sobre el aumento de los censos electorales y su manipulación", lamenta la portavoz de IU. "Dudas que no tienen ningún sentido porque lo que están poniendo en cuestión no son los derechos de los descendientes de emigrantes españoles, sino su capacidad para decidir democráticamente a quien quieren votar. Y que de paso pone en evidencia la falta de confianza de estos partidos en la sociedad", añade.

No obstante, desde el grupo opinan que estas valoraciones son "tan absurdas como pensar que los descendientes zamoranos que participan en la operación Añoranza y Raíces que puedan obtener la nacionalidad española por la Ley de Nietos, van a votar al partido mayoritario en esta Diputación porque son los organizadores de sus visitas a los pueblos de los antepasados o los que deciden las becas y ayudas".