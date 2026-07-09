Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Las entradas para la visita a la Catedral de Zamora se pueden sacar ya por Internet, a través de la página web de la Catedral de Zamora, que dirige al usuario al enlace de la venta de los tickets. Cuidado porque la web es catedralzamora.es y no catedraldezamora.es, ya que esta última lleva a un enlace fuera de servicio. Una vez dentro de la página hay una pestaña perfectamente visible que lleva a la venta de entradas, con los enlaces para adquirir la general (seis euros) o la reducida (cuatro euros), fecha, horario y otros detalles. Fuentes de la Catedral explican que la decisión de dar este paso se debe a los nuevos hábitos de consumo de los turistas.

"Normalmente, la gente ahora prefiere llevan el viaje bien organizado y con la venta online puede planificar perfectamente cuándo quiere visitar la Catedral, sin sorpresas para sacar el ticket, sin colas y otro tipo de incidencias", explicaron fuentes de la Seo.

Y es que la iglesia madre de la Diócesis de Zamora es, sin duda, uno de los atractivos turísticos más relevantes de la capital y provincia. En 2024 visitaron la seo 63.800 personas, dato que es el que sirve de referencia hasta 2027, ya que durante 2025 la muestra de las Edades del Hombre más el tiempo en que la Catedral ha estado cerrada por los preparativos distorsiona totalmente las cifras y durante 2026 pasa algo parecido, con parte del tiempo con la exposición abierta y otro periodo con el templo cerrado para el desmontaje de la muestra de arte sacro. De hecho las visitas turísticas se han retomado muy recientemente.

1.100 visitantes en nueve días de julio

Eso sí, la reapertura de la Catedral era algo muy esperado por los visitantes, ya que solo durante los nueve primeros días del presente mes de julio se han vendido más de 1.100 tickets para ver tanto el Museo Catedralicio como el templo propiamente dicho.

El sistema de venta de entradas por Internet es nuevo en el caso de la Catedral de Zamora pero lleva ya un año funcionando con la Colegiata de Toro, otra de las joyas de la corona del patrimonio provincial no solo por su valor histórico-artístico indudable, sino por su atractivo para el turismo.

Además del atractivo turístico que la Catedral de Zamora tiene por sí misma, debido a la arquitectura del edificio y los tesoros que contiene en su interior, están en marcha varios planes para ofrecer una experiencia turística al visitante más novedosa.

El ascensor, antes de final de año

De hecho está ya en ejecución la obra de colocación del ascensor que permitirá habilitar las visitas a las cubiertas de la Seo para ver tanto el templo como la ciudad desde las alturas. Aún está pendiente de concreción esta nueva oferta turística, aunque las fuentes consultadas dan por seguro que antes de final de año va a ser una realidad.

En estudio se encuentra también la remodelación del museo de los tapices, un proyecto que se piensa llevar a cabo para realzar este impresionante patrimonio único que alberga la seo.

De momento los tapices se pueden contemplar, como siempre, en el Museo Catedralicio, que cuenta con una colección única de este tipo de obras de arte.

Este nuevo museo de tapices, junto con el acceso a la cubierta con el elevador y la obra ya ejecutada de la nueva calle que permite el paseo perimetral hacen que la Seo aumente su atractivo para los visitantes y, junto con el Castillo, suponga un recurso de primer orden que ofrecer a todas las personas que visitan Zamora.

Historia

La actual Catedral, que sustituye a una antigua más pequeña, fue construida en tiempos del obispo Esteban. Consta en un documento del Cabildo que las obras fueron contratadas en el año 1150 y se realizaron, según los histo­riadores, entre 1151 y 1174.

El estilo primitivo de la Catedral fue el románico con tres naves y tres ábsides, con las modalidades de la reforma del Císter, con la supre­sión de la ornamentación de capiteles por razón de sencillez y otros motivos de piedad. El orientalismo de la catedral de Zamora está paten­te en su cúpula bizantina.

Desde el siglo XIV empezó a sufrir innovaciones la primitiva fábrica con aditamento de capillas funerarias ya del nuevo estilo gótico.

En el siglo XVI se suprimieron los tres ábsides románicos y se cons­truyó la capilla mayor y el coro en la mitad de la nave central.

Al final del siglo XVI y principios del XVII se añadió el claustro actual de estilo neoclásico, que sustituyó al primitivo, asolado por un incendio ocurrido en el año 1591. Así mismo se añadió el pórtico del septentrión de estilo herreriano.