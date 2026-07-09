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Por qué no debes darle comida a los patos en el río Duero de Zamora

Si echas alimentos al agua no solo no le harás ningún favor a los gansos, sino que crecerán algas y moho en el agua, además de malos olores... ¡y es que está prohibido!

Ala de ángel, la deformación de los gansos cuando comen lo que no deben

Un grupo de patos, en la playa de los Pelambres de Zamora

Un grupo de patos, en la playa de los Pelambres de Zamora / F. E.

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Abril Oliva

Si eres caminante habitual por el río Duero en Zamora, es más que probable que has visto muchas veces a familias con niños dando de comer a los patos trocitos de pan como entretenimiento. Y quien dice pan, dice gusanitos, patatas fritas o hasta grasa de jamón habrás podido ver flotando en el río. Algo que en apareciencia puede ser alfo inofensivo y en un marco de ocio a la vez que alimentas a los gansos es una práctica prohibida. Es decir, si te pillan, podrás enfrentarte a una sanción de la Policía Municipal o, como mínimo, con una advertencia si pillas con un agente benévolo.

Pero más allá de la prohibición, dar de comer a los patos y ocas les hacen un flaco porque estos alimentos no son los adecuados para este tipo de animales silvestres. Es precisamente al buscar esta comida por lo que abandonan el agua en muchas ocasiones y saltan a la orilla.

Y es que a veces la situación se le va de las manos a la gente con sacos enteros de pan depositados en las aguas del río Duero, como puedes ver en esta imagen de hace un tiempo:

El Duego, repleto de barras de pan.

El Duego, repleto de barras de pan. / Redes sociales

Ala de ángel

Una dieta alta en calorías y carbohidratos pero baja en nutrientes provoca en los patos la llamada "ala de ángel". Eso provoca que su ala se retuerza hasta que se les hace imposible volar. Además, el exceso de pan puede provocarles fallos renales o problemas de obesidad.

Por otra parte, cuando las crías obtienen alimentos de los humanos de forma constante, pierden la habilidad de buscar comidas por sí mismas.

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Si echas alimentos al río no solo no le harás ningún favor a los patos, sino que crecerán algas y moho en el agua, además de malos olores. Esto hace que el agua se contamine y se vuelva inhabitable para otras especies.

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