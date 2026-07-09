Consulta las notas de corte de las carreras universitarias del Campus Viriato de Zamora

Los grados más demandados del Campus Viriato de Zamora han reducido las notas de corte que se exigen para acceder a estos estudios superiores. Es el caso de Enfermería, que pasa de un 11,350 en el primer listado del curso 2025-2026 a un 11,050 para el próximo septiembre.

Reducción que también se aprecia en las titulaciones más demandadas de la Escuela Politécnica Superior, como el grado de Ingeniería Mecánica, para el que se pide un 5,234, cuando en años anteriores no había nota de corte.

La bajada más destacada de los grados de ingeniería es la de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, que pasa de un 7,580 a un 5,370. En el caso de Ingeniería Informática de Sistemas de Información, la nota pasa de un 5,721 a un 5,226.

También se ha registrado una reducción en cada uno de los grados que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora. Para Maestro en Educación Infantil, la nota pasa del 6,670 del pasado año al 5,092 de este. En Maestro de Educación Primaria, la reducción es todavía mayo: de un 7,490 a un 6,175. Por último, en el doble grado que combina ambas titulaciones, se pasa de un 10,558 a un 9,991.

Notas para los dobles grados

Las notas de corte para acceder a la amplia oferta de grados y dobles grados impartidos por la Universidad de Salamanca para el curso 2026-2027 registra un descenso generalizado respecto al pasado año académico. El de Medicina vuelve a situarte como la titulación con la calificación más alta con un 12.950 (el pasado año fue 13.050), seguida de Odontología (12.819), Biotecnología (12.231) y Matemáticas (12.106). Con notas también elevadas aparecen los tres grados de Enfermería: Salamanca (11.814), Ávila (11.199) y Zamora (11.050), junto a Farmacia (11.344), Física (11.728) y Fisioterapia (11.639).

Además, la estadística de preinscripción de las calificaciones para acceder a los diferentes dobles grados sitúa en los primeros puestos, con notas por encima de 13, al doble grado en Física y Matemáticas, con 13.386; en Biotecnología y Farmacia, con 13.350; y en Traducción e Interpretación y en Derecho, con 13,328.

La Universidad de Salamanca continúa siendo la institución académica preferida en Castilla y León por los estudiantes que desean iniciar sus estudios superiores. Así, de los 41.701 jóvenes que han manifestado su deseo de cursar un grado o una doble titulación de Grado en las universidades públicas de Castilla y León, 18.220 se decantaron en primera opción por Salamanca (43,69%). Una cifra superior a la de la Universidad de Valladolid, con 10.964 (26,29%), y muy por delante de León, con 6.703 (16,07%) y Burgos, con 5.814 (13,94%).

Periodo de matriculación

Los datos oficiales recogidos ante el inicio del primer proceso de matriculación, que comienza este jueves, 9 de julio, indican que las titulaciones biosanitarias continúan siendo las más demandas por los futuros universitarios del estudio salmantino. Para el curso 2025-2026, la lista con más solicitudes está encabezada nuevamente por Medicina, con 6.714 solicitudes, y se sitúa como el grado más demandado; seguido de Enfermería de Salamanca con 5.846; Enfermería de Ávila, con 4.305; Enfermería de Zamora, con 4.110; Psicología, con 3.266; Farmacia, con 2.634; Odontología, con 2.559; Fisioterapia, con 2.418; Administración y Dirección de Empresas, con 1.774; Derecho, con 1.675; y Biología, con 1.6741.

Asimismo, presentan una alta demanda, por encima de las mil solicitudes, los grados en Odontología, con 1983; el nuevo grado en Veterinaria, que registra 1866, de las cuales 712 son en primera opción; Administración y Dirección de Empresas, con 1800; Biología, con 1709; Derecho, con 1558; Criminología, 1388; Maestro en Educación Primaria (Salamanca), 1360; Biotecnología, 1310; Economía 1236; Maestro en Educación Infantil (Salamanca), 1015; y Química, 1013.

Fechas y plazos de matriculación

El primer plazo de matrícula se desarrollará entre el 9 y el 14 de julio para aquellas titulaciones con límite de plazas. El segundo plazo ha quedado fijado entre los días 20 y 21 de julio y el tercero y último del 24 al 27 de julio.

Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la web de preinscripción de las Universidades públicas de Castilla y León, ya que el resultado no se comunica personalmente.